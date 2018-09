Roma | Casa delle Donne e onlus sotto sfratto | tutto iniziò con Marino Ma in attesa delle

Mafia - Giuseppe Casamonica al 41bis/ Roma - disposto il “carcere duro” al capo dell’omonimo clan : Mafia, Giuseppe Casamonica al 41bis: è considerato il capo dell'omonimo clan operante a Roma. Dalle indagini degli inquirenti sarebbe emerso il suo ruolo centrale.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:51:00 GMT)

Roma - disposto il 41 bis per Giuseppe Casamonica su richiesta della Dda : Su richiesta della Dda di Roma, confermata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, è stato disposto il regime speciale previsto dall’articolo 41 bis ordinamento penitenziario, il cosiddetto “carcere duro”, nei confronti di Giuseppe Casamonica, ritenuto il capo dell’omonimo clan operante a Roma. Arrestato nel blitz del 17 luglio scorso insieme a una trentina di persone. Per gli inquirenti quello dei Casamonica è un clan ...

Roma - esplosione nella villetta : crolla tutta la casa - un morto : Un'esplosione è avvenuta nella notte in una villetta a schiera di due piani in via dei Gladioli a Santa Marinella, in provincia di Roma. Il corpo carbonizzato di una persona, un uomo non...

Il Papa fa avere i gelati a centro che ospita i migranti ai Castelli Romani : «Sentitevi a casa» : A 'Mondo Migliore' sono già presenti i referenti Migrantes del capoluogo piemontese che li prenderanno in carico. Il cardinale, salutandoli, ha detto loro: 'Vi porto il saluto di questo uomo vestito ...

Roma - rissa tra rom a Casal Bruciato - i residenti scendono in strada per protesta : 'Non ne possiamo più' : Una lite fra nomadi in strada alla periferia di Roma e le proteste dei cittadini. È accaduto nella serata di ieri in via Tommaso Smith a Casal Bruciato. A quanto ricostruito, tutto è iniziato intorno ...

Roma - uomo trovato morto in casa : Roma, 3 set., AdnKronos, - Un uomo, ucraino di 48 anni, è stato trovato morto dai carabinieri, nella notte tra sabato e domenica, nel suo appartamento in via Alessandro Solivetti a Roma. L'uomo era a ...

La casa di carta - terza stagione in arrivo. Tokyo : 'Sarà esplosiva'. E ricorda : 'Quando a Roma ero in hotel e...' : Sarà una terza stagione 'esplosiva' quella della serie tv cult spagnola ' La casa di carta '. Parola della sexy Tokyo , al secolo Ursula Corber , 29 anni, barcellonese, protagonista e narratrice della ...

Roma - in strada tutti i mobili della casa : discarica in via del Torraccio : Scambiare la strada - ancora - per una discarica a cielo aperto e riempire un angolo della Capitale di rifiuti. Vecchi mobili scassati, frigoriferi ed elettrodomestici. Succede in via del Torraccio al ...

Roma San Basilio. Giuseppina Bini morta in casa : fermato il figlio : Giuseppina Bini è stata trovata morta nella sua abitazione di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri.