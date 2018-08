Sardegna | il mercato immobiliare si conferma vivace

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 agosto 2018) La, e in particolare la Costa Smeralda, non sembrano aver conosciuto gli anni della crisi: qui la vendita e l’acquisto di immobili si mantengono su ritmi decisamente vivaci, specialmente per ciò che riguarda l’acquisto di seconde case per le vacanze. Unche si fa via via più solido, forte del grande interesse da parte degli investitori stranieri, con gli asiatici in prima linea, alla ricerca di occasioni soprattutto per ciò che riguarda gli immobili di lusso. Segno più per l’interoUn trend positivo che non riguarda però solo gli immobili di lusso, ma si estende più in generale a tutto il. Lono i dati dell’ultimo Osservatorio curato da.it che per laha evidenziato una crescita del 2,3% del prezzo d’acquisto e addirittura del 7,4% di quello degli affitti nell’ultimo semestre. Una crescita determinata ...