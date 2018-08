Il Real Madrid ha segnalato alla FIFA la condotta tenuta dall’Inter nel tentativo di

No Ronaldo - No Win ?? Il Real Madrid sconfitto nella finale della super coppa europa dall’ Atletico Madrid : No Cr7, No WIN? Il Real Madrid perde il primo trofeo stagionale Come preannunciato, nella formazione titolare del Real Madrid non c’è Modric, in palese ritardo di condizione fisica rispetto ai compagni. 4-3-3 con Isco nei tre di centrocampo insieme a Kroos e Casemiro, attacco con Asensio e Bale larghi ad innescare Benzema. 4-4-2 classico per l’Atletico Madrid, con Griezmann e Diego Costa di punta. E’ proprio il brasiliano a far esplodere subito ...

Caso Modric - tensione altissima Inter-Real Madrid : le intenzioni del club spagnolo : Il Caso Modric ha infiammato il calciomercato, il calciatore ha da tempo chiesto la cessione all’Inter ma il Real Madrid ha chiuso ogni tipo di porta, il croato è stato considerato incedibile. Ma adesso è tensione altissima tra nerazzurri e Blancos, Florentino Perez sembra intenzionato a denunciare l’Inter per il comportamento tenuto col calciatore croato. Il club nerazzurro avrebbe dovuto contattare il Real Madrid e non corteggiare ...

Mauro Icardi al Real Madrid?/ Ultime notizie : in Spagna ci credono - ma all'ultimo giorno... : Mauro Icardi al Real Madrid? Ultime notizie: in Spagna ci credono, ma all'ultimo giorno di mercato l'Inter non vorrà privarsi del suo attaccante di punta(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:28:00 GMT)

Il Real Madrid pensa a Icardi : TORINO - Il Real Madrid e' a caccia di un 'nove' in grado di colmare, almeno parzialmente, il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo e il suo carico, in media, di 50 gol stagionali. Secondo 'AS', sfumate ...

Liga - come giocherà il Real Madrid : Per prima cosa Lopetegui avrà tre calciatori che tornano dal Mondiale con la consapevolezza di essere cresciuti tanto e di poter tranquillamente affermare e dimostrare di essere i migliori al mondo ...

Calciomercato Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid. Ma Perez continua a fare muro : L'Inter continua a sperare per Luka Modric. A poche ore dalla chiusura ufficiale del Calciomercato italiano, i nerazzurri proseguono il pressing per il centrocampista del Real Madrid, che, all'...

Inter - sfuma il sogno Modric : il Real Madrid non lo libera : Il muro non si è sgretolato. Nessun cenno di apertura da parte del Real, anzi. E allora è davvero il caso di dire che il sogno Modric per l'Inter resterà tale. L'entourage del giocatore ha cercato ...

Inter - addio Modric : il centrocampista non lascia il Real Madrid : addio speranze per l’Inter, il centrocampista Modric non sarà un centrocampista nerazzurro, si conclude dunque così il calciomercato per Luciano Spalletti. Negli ultimi minuti è andato in scena l’ultimo faccia a faccia, il Real non ha aperto alla cessione di Modric all’Inter, ribadendo che non vi saranno più cessioni di big dopo quella di Cristiano Ronaldo. La campagna acquisti del club nerazzurro può comunque considerarsi ...

Supercoppa Europea - derby tra Real Madrid e Atletico Madrid nel primo trofeo stagionale : Il super derby di Madrid per decidere il primo trofeo stagionale internazionale: la Super Coppa Europea in onda su Rai1 in diretta dalle 20,30 mercoledì 15 agosto mette a confronto il Real Madrid contro l’Atletico Madrid. La sfida è tra le Merengues ultimi vincitori della Champions contro la squadra allenata da Diego Simeone che si è aggiudicata l’European League. E’ la prima volta che questo partita mette a confronto due ...

Real Madrid - tifosi furibondi con Florentino Perez : “dov’è CR7?” Adesso servono acquisti importanti : Florentino Perez nel caos dopo un mercato non all’altezza della situazione, i tifosi sono furibondi col patron del Real Madrid Florentino Perez nel mirino dei tifosi del Real Madrid, letteralmente furibondi dopo la sconfitta di ieri nella Supercoppa Europea. Intendiamoci, perdere ci sta eccome, ma la maniera nella quale il patron ha gestito il calciomercato, non è piaciuta affatto ai supporters Madridisti. Cristiano Ronaldo non è ...

Calciomercato Inter - Butragueno gela i nerazzurri : 'Modric è felice di rimanere al Real Madrid' : Cinquantasettesimo minuto della finale di Superocoppa Europea, Real Madrid e Atletico sono sul risultato di 1-1, frutto dei gol di Diego Costa e Benzema. Lopetegui si volta verso la panchina e chiama ...

Supercoppa Europea all'Atletico Madrid : Real Madrid sconfitto : E' dura la vita senza Cristiano Ronaldo. Il Real Madrid perde il primo trofeo della stagione, battuto dall'Atletico Madrid per 4-2 nella finale della Supercoppa Europea. Meritato il successo dei ...

Ascolti tv ieri - Real Madrid – Atletico Madrid vs Sacrificio d’amore | Dati Auditel 15 agosto 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, mercoledì 15 agosto 2018? A contendersi il podio dello share c’erano da una parte Rai 1 con il match della supercoppa europea tra Real e Atletico e dall’altra Sacrificio d’amore su Canale 5 e Chicago Fire su Italia 1? Ecco tutti i Dati Auditel della serata. Ascolti tv ieri, 15 agosto 2018 RAI 1. La finale per la supercoppa europea fra Real Madrid e Atletico Madrid, nonostante l’assenza in ...

Real Madrid - reazioni dopo la Supercoppa : Cristiano Ronaldo? Certo che ci manca, mancherebbe a qualsiasi squadra al mondo, ma ormai è il passato Getty Marcelo si dispera dopo un errore Un errore di Marcelo, a una decina di minuti dalla fine, ...