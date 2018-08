Volley – Rabobank Super Series | Italia ko | secco 3-0 dalla Russia

sportfair

(Di sabato 11 agosto 2018)ball: laa 3-0 le azzurre Nellaball la nazionalena femminile è stata sconfitta in semifinale 3-0 (25-18, 25-23, 25-22)e domani scenderà in campo alle ore 14.30 nella finale 3°-4° posto contro la perdente di Olanda-Turchia. Come per tutto il corso del torneo anche nella gara di oggi il ct Davide Mazzanti ha alternato le giocatrici a propria disposizione, mandando in campo una formazione giovanissima: età media inferiore ai 21 anni. Le azzurre nel primo set hanno faticato a rispondere al gioco della, nei set successivi invece Ortolani e compagne sono state capaci di mettere in difficoltà le avversarie, cedendo però sempre nei finali. La migliore marcatrice azzurra è stata Elena Pietrini con 13 punti, seguita da Sylvia Nwakalor con 11 p. L’si è schierata in campo con Orro in ...