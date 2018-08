Martina e Andrea | la foto bollente in vasca da bagno | la coppia conferma il flirt

Temptation Island 2018 : il tentatore Andrea Dal Corso conferma in un VIDEO le voci su di lui e Martina Sebastiani! (VIDEO) : Sta continuando la frequentazione tra Martina Sebastiani e il tentatore Andrew? Il flirt nato a TI2018 tra la fidanzata (oggi ex) di Gianpaolo Quarta e l’affascinante imprenditore veneto sta continuando. Lo rivela lui su Instagram Stories. I due erano partiti con altri personaggi della trasmissione (tra cui Lara Rosie Zorzetto) per una breve vacanza tra Ibiza e Formentera. Ora è ufficiale: dopo Temptation Island 2018, sta continuando la ...

Andrea Dal Corso ammette il flirt con Martina : “Ci frequentiamo” VIDEO : Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme? La verità Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani compongono l’unica coppia nata veramente a Temptation Island, dopo che lei ha lasciato Gianpaolo Quarta sotto gli occhi delle telecamere. I due, come tutti ormai ben sanno, sono partiti per Ibiza insieme ad altri concorrenti del programma estivo di Canale 5, tra cui anche Lara Zorzetto, amica strettissima di Martina. La Sebastiani e Dal ...

Gossip - Martina e Andrea nello stesso appartamento in vacanza ad Ibiza (FOTO) : Giorni di fuoco per i telespettatori dell'ultima edizione di Temptation Island, il famoso reality show estivo condotto da Filippo Bisciglia. A far discutere il pubblico è Martina Sebastiani, ex fidanzata di Gianpaolo, la quale si sta godendo una rilassante vacanza ad Ibiza. In sua compagnia, oltre a Lara Zorzetto (ex fidanzata di Michael) e ad un'ex tentatore, Marco, c'è l'attraente Andrea Dal Corso (soprannominato Andrew). Quest'ultimo lo ...

Temptation Island 2018 - Andrea Dal Corso : "Martina Sebastiani? Le ho dato l'opportunità di riprendersi in mano la sua vita" : Andrea Dal Corso è stato sicuramente uno dei principali protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island 2018. Il feeling con Martina Sebastiani (sfociato anche in un bacio) è stato uno delle situazioni che ha catturato maggiormente l'attenzione del pubblico da casa. Al settimanale 'Uomini e Donne Magazine', l'ex tentatore, però, non ha chiarito del tutto, la volontà di frequentare l'ormai ex fidanzata di Gianpaolo fuori dal ...

Temptation Island 2018 : Raffaela e Andrea escono insieme - Martina lascia Gianpaolo - la rivincita di Lara : Il reality delle tentazioni si è concluso con un gli ultimi falò di confronto delle tre coppie rimaste ancora in gioco.

Temptation Island 2018 verso il tradimento di Martina e lo scontro tra Rafaela e Andrea - e Lara? : Un'altra serata all'insegna del trash e delle risate è andata in onda ieri sera su Canale 5 grazie a Temptation Island 2018. Questa sicuramente è l'edizione meglio riuscita e non solo alla luce degli ascolti, sempre ottimi e ben al di sopra del 20% di share nonostante "l'età", e tutto grazie ai protagonisti. A parte Giada e Francesco, usciti mestamente ieri senza creare emozioni e senza nemmeno un bacio come si deve (almeno non dopo quasi 20 ...