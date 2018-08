Luigi Di Maio dice che l’incidente di Marcinelle insegna che «Non bisogna emigrare»

Luigi Di Maio - nominato il nuovo capo del fisco italiano : è il generale Antonino Maggiore : Il direttore dell'Agenzia delle Entrate il governo ha nominato il generale della Guardia di Finanza Antonino Maggiore . Il nome del nuovo capo del fisco è stato indicato nel corso del Consiglio dei ...

Luigi Di Maio : è finita con Giovanna Melodia : L'amore non ha retto le tensioni politiche: la storia tra il vice-premier Luigi Di Maio e Giovanna Melodia è giunta al capolinea. A dichiararlo la Melodia stessa, che ha deciso di fornire i dettagli della rottura in un'intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Oggi: Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita. È finita ai primi di giugno, nei ...

“Ecco perché è finita”. Luigi Di Maio - la ex fidanzata a sorpresa ‘vuota il sacco’ : Da quando Luigi Di Maio si è insediato in parlamento andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte, tra i tanti argomenti che hanno trovato spazio sui giornali riguardanti il leader pentastellato c’è quello della sua vita privata. A fare chiarezza sulla situazione sentimentale del politico è stata ora una sua vecchia fiamma: “Visto che fino a oggi non c’è stata nessuna ...

Giovanna Melodia - l’ex fidanzata di Luigi Di Maio : “La nostra storia non ha retto lo stress della politica” : Giovanna Melodia ha rivelato al settimanale Oggi i motivi che hanno portato alla rottura della sua relazione con il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio. “È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese… Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti” ha raccontato in un’intervista ...

“O così o non si procede”. L’ultimatum di Luigi Di Maio : Nessun presidente se prima non si troverà un’intesa sulla Rai. Ad assicurarlo è il vicepremier Luigi Di Maio che ai microfoni di Radio 24 è tornato a parlare dello stallo sulla presidenza della Rai dopo la bocciatura della nomina di Marcello Foa al settimo piano di Viale Mazzini. “Il tema è che per eleggere il presidente della Rai ci vogliono due terzi delle forze politiche della commissione di Vigilanza – ha detto Di Maio -. ...

Luigi Di Maio : «Su grandi opere fiducioso di trovare accordo con la Lega» : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro: «Favorevoli ai vaccini. Ma le sanzioni sono un approccio sbagliato». Oggi il tavolo coi sindacati Ilva: «Devo decidere in 2 mesi ciò che altri non hanno fatto in 6 anni»

Luigi Di Maio - le aziende fuggono dall'Italia per il decreto Dignità e lui si difende così : 'Non è colpa mia' : Se Foodora lascia l'Italia non è colpa mia. Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio nega che ci sia il decreto Dignità , che fissa regole più rigide sui contratti a tempo ...

Alessandro Di Battista fa le scarpe a Luigi Di Maio : 'Devi dire no alle grandi opere' : Dagli Stati Uniti Alessandro Di Battista ha mandato un video in cui dice ai ministri del Movimento 5 stelle cosa devono fare. Ma più di tutto quel filmato sembra un messaggio a Luigi Di Maio , per ...