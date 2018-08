Samsung Galaxy Note 9 ufficiale : un Galaxy Note 8 con batteria e display più grandi e con l'hardware del Galaxy S9 : Maggiori dettagli da un'altra fonte Autore darthnewsside Categoria Scienza e Tecnologia

Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch : Samsung oggi ha presentato due top in assoluto. Il Galaxy Note 9 per il mondo smartphone/phablet e per il mondo degli smartWatch il Galaxy Watch. Ecco i Prezzi in Italia Prezzi in Italia del Galaxy Note 9 e del Galaxy Watch Samsung oggi ha presentato il phablet Note 9 e lo smartWatch il Galaxy Watch […]

Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 : Il confronto : Il Galaxy Note 9 è ufficiale. Ecco le differenze con il Galaxy Note 8 e vediamo se conviene passare alla nuova versione Samsung Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8: Il confronto Il nuovo Galaxy Note 9 è ufficiale. Il phablet di riferimento dell’intero mondo Android segna un nuovo passo avanti verso la perfezione, ora […]

Galaxy Note 9 Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Galaxy Note 9 è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Galaxy Note 9 Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Galaxy Note 9? Stai pensando di Comprare Galaxy Note 9? In entrambi i casi, ottima […]

Samsung Galaxy Note 9 : dal vivo è ancora più stiloso - ecco le nostre prime impressioni in video da New York : Siamo volati a Ney York per provare il nuovo Samsung Galaxy Note 9 e assistere all'evento di lancio, uno smartphone che ci ha convinto fin dal primo momento, con una dotazione tecnica impressionante e finalmente una batteria che promette miracoli L'articolo Samsung Galaxy Note 9: dal vivo è ancora più stiloso, ecco le nostre prime impressioni in video da New York proviene da TuttoAndroid.

Le vere novità del nuovo Samsung Galaxy Note 9 : Per Fortnite è l'arrivo a bordo del sistema operativo più diffuso al mondo, che dovrebbe dare ulteriore spinta ai suoi incassi da record. TIMOTHY A. CLARY / AFP Samsung Galaxy Note 9, AFP, Gli altri ...

Le vere novità del nuovo Samsung Galaxy Note 9 : Tutto confermato. Le tante indiscrezioni circolate nei giorni scorsi si sono rivelate (quasi tutte) azzeccate. E l'Unpacked 2018 è filato senza grandi sorprese. A partire dalle caratteristiche del Galaxy Note 9. Sul palco si è visto per la prima volta la nuova linea di smartwatch (Galaxy Watch) e soprattutto il Galaxy Home, il maggiordomo digitale con cui la casa coreana esordisce tra gli smart speaker (anche se per il lancio ...

Sufficienti le differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8? Specifiche e prezzo a confronto : Quali differenze tra Samsung Galaxy Note 9 e Note 8 sono emerse immediatamente dopo la presentazione del nuovo phablet 2018 oggi 9 agosto? Abbiamo già approfondito la scheda tecnica del nuovo arrivato ma è pure giusto presentare una prima comparativa tra vecchio e nuovo phablet. L'evoluzione hardware di questa annata merita il prezzo delll'ultimo esemplare pronto a sbarcare sul mercato? Display - Il Samsung Galaxy Note 9 presenta un pannello ...

Samsung lancia il Galaxy Note9 - in Italia dal 24 agosto : Arriva il Galaxy Note9, l'ultimo nato in casa Samsung. Con una maggiore durata della batteria, una S-Pen migliorata e una fotocamera intelligente, il Note9 sarà disponibile in Italia dal 24 agosto in ...

Tutti i segreti del nuovo Samsung Galaxy Note9 (e del suo super pennino) : 35°C e oltre tremila giornalisti in trepidante attesa davanti alle porte del Barclay’s Center. Il risveglio hot di New York di oggi, giovedì 9 agosto, festeggia l’arrivo di Samsung Galaxy Note9. Il grande evento blindato che ha spostato il traffico di Manhattan oltre il famoso ponte di Brooklyn, è stato organizzato dall’azienda di Seoul per presentare l’ultima versione di Note, in uscita in Italia il 24 agosto. «Galaxy ...

Galaxy Note 9 - Samsung svela il suo nuovo modello di punta : Presentato a New York, esce in Italia il 24 agosto. Schermo da 6,4 pollici, batteria potenziata e fino a 512Gb di spazio per archiviare foto e file che diventano oltre un tera con una scheda aggiuntiva. Prezzi stellari: da 1029 a 1279 euro

Ecco il Galaxy Note9 - in Italia dal 24/8 : "Il Galaxy Note9 apre un mondo di possibilità, è un portale per l'intero ecosistema dei dispositivi e dei servizi Samsung", afferma la società sud coreana.