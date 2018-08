Quando i migranti eravamo noi | 62 anni fa il disastro di Marcinelle

Migranti? "Aiutiamoli a casa loro" Quando lo scrivevano Renzi e il Pd : "Aiutiamoli a casa loro", lo slogan di Matteo Salvini (che lo ha portato fra le altre cose a raggiungere il 17 % dei consensi alle elezioni politiche, aumentandoli fino al 30 % odierno) fu utilizzato qualche tempo fa anche da un altro esponente politico che nessuno si sarebbe mai potuto immaginare Segui su affaritaliani.it

Lega e Pd si oppongono sui migranti. Ma vanno d’accordo Quando si parla di petrolio : Due flussi importanti scorrono dall’Africa all’Europa, da Sud a Nord. Il primo flusso porta persone a decine di migliaia, circa un milione di migranti provenienti dall’Africa subsahariana a partire dal 2010, il secondo flusso porta idrocarburi, sia gas che petrolio per il valore di circa 50mld di dollari al mese (cifre del 2017). Le sinistre neoliberiste europee (tipo Pd) e le destre nazionaliste (tipo Lega) hanno opinioni molto diverse ...

Mannarino racconta di Quando litigò con i fan per difendere i migranti. E dal palco di Roma sfida Salvini : Che il concerto di Alessandro Mannarino non sarebbe stata un'allegra riunione di Salviniani e sovranisti, si era capito all'ingresso di Capannelle, quando lo staff di Rock in Roma ha distribuito pezzi di bandiere colorati, raffiguranti paesi di tutti il mondo. La conferma l'ha data lo stesso artista Romano dopo aver eseguito Apriti Cielo, il brano che ha dato il nome all'album e al tour, quando ha invitato una cinquantina di migranti a salire ...

2018 - Quando Twitter odia : donne e migranti i più bersagliati. Esplode l’antisemitismo : Si, si odia sempre più. Un mondo globalizzato accomunato da un imperativo categorico: odia il prossimo tuo, specialmente se non la pensa come te, o peggio, se diverso per razza, religione e preferenze sessuali. È così gli “haters” proliferano, specie sui social dove l'”hate speech” trova terreno fertile: troppo facile insultare qualcuno nascondendosi dietro un profilo. Improperi che non si pronuncerebbero mai nella vita ...

Migranti - Quando l'emergenza è un alibi per il business : ... i famosi centri di accoglienza straordinaria , Cas, da sempre saliti agli onor di cronaca per truffe, maltrattamenti, carenze di personale e mancanza di servizi essenziali. Centri nati, appunto, con ...

Migranti : Conte - rivendicheremo obiettivi solo Quando li raggiungeremo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo alla vigilia di un importante e delicato appuntamento e la nostra concentrazione è tutta sugli obiettivi che vogliamo portare a casa e per i quali da tempo stiamo lavorando con la massima concentrazione, notte e giorno. solo quando li avremo raggiunti allora potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti. Non per noi, ma per ciò che questo produrrà di buono nella vita degli italiani e anche in ...

Migranti : Conte - rivendicheremo obiettivi solo Quando li raggiungeremo : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Siamo alla vigilia di un importante e delicato appuntamento e la nostra concentrazione è tutta sugli obiettivi che vogliamo portare a casa e per i quali da tempo stiamo lavorando con la massima concentrazione, notte e giorno. solo quando li avremo raggiunti allora potremo rivendicarli e potremo dirci soddisfatti. Non per noi, ma per ciò che questo produrrà di buono nella vita degli italiani e anche in ...

Migranti - io c’ero Quando Orbàn ha schierato i militari al confine. Se l’Europa muore è anche colpa sua : Quanti sono ad oggi i Migranti ricollocati dall’Italia all’Ungheria o alla Polonia? Zero! Un numero facilissimo da ricordare. Appena ventotto sono i richiedenti asilo accettati da Slovacchia e Repubblica Ceca. Siamo in Europa dell’Est. Questo è il cosiddetto gruppo di Visegrad. Non sono paesi soltanto ad est, non sono estranei. Sono Europa. La relocation, approvata dal Consiglio Giustizia e Affari Interni a settembre 2015 su proposta della ...

Migranti - Trump : Quando persegui i genitori devi togliere loro i figli - : Il presidente americano torna sul caso dei minori separati dalle loro famiglie arrivate illegalmente negli Usa. E avverte: "Non forniremo più alcun aiuto" ai Paesi che "abusano di noi mandandoci gente"...