Siria - attacco aereo israeliano contro un centro di ricerca a Masyaf : L'aviazione israeliana ha colpito un centro di ricerca situato a Masyaf, nella provincia di Hama, nel nord-ovest della Siria. Lo sostiene l'agenzia di stampa Siriana Sana che riferisce di danni ...

Siria - media di Stato : bloccato attacco aereo israeliano a sudovest : Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest Continua a leggere L'articolo Siria, media di Stato: bloccato attacco aereo israeliano a sudovest proviene da NewsGo.

Siria : bloccato attacco missili Israele : 0.55 La difesa aerea Siriana ha bloccato un attacco missilistico di Israele nella zona sud-occidentale del paese vicino alle alture del Golan contro postazioni militari. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa del regime di Damasco Sana, segnalando il lancio di "vari missili" nella provincia di Quneitra che avrebbbero provocato una serie di danni materiali senza specificare dove e di quale entità.

Siria - ispettori Opac : a Douma forse attacco con cloro/ Trovate tracce chimiche - ma escluso uso di gas nervini : Siria, ispettori Opac: a Douma forse attacco con cloro. Il rapporto preliminare evidenzia il ritrovamento di tracce chimiche, ma esclude uso di gas nervini. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:36:00 GMT)

L’OPAC dice che nell’attacco chimico di Douma - in Siria - fu usato il cloro - ma per ora non sono state trovate tracce di agenti nervini : Venerdì è stato diffuso il rapporto preliminare dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) sull’attacco aereo compiuto lo scorso 7 aprile a Douma, città Siriana allora controllata dai ribelli e poi conquistata dal regime del presidente Siriano Bashar al The post L’OPAC dice che nell’attacco chimico di Douma, in Siria, fu usato il cloro, ma per ora non sono state trovate tracce di agenti nervini appeared first ...

Esercito Siriano e forze opposizione respingono insieme massiccio attacco di Al-Nusra - : Oggi oltre mille combattenti del gruppo terrorista islamico Al-Nusra hanno attaccato le posizioni della nona divisione corazzata dell'Esercito siriano nei pressi dei centri di Dama e Deir-Dama. Ora le ...

Missili su una base militare in Siria : “Attacco respinto” : Missili su una base militare in Siria: “Attacco respinto” Missili su una base militare in Siria: “Attacco respinto” Continua a leggere L'articolo Missili su una base militare in Siria: “Attacco respinto” proviene da NewsGo.

Israele - attacco in Siria con F35 : «Siamo i primi al mondo» : Israele ha compiuto due attacchi con aerei F35. «Siamo stati i primi al mondo a farlo», ha rivelato il comandante dell'aviazione israeliana generale Amiram Norkin. In un incontro con...

Israele - attacco in Siria con F35 : 'Siamo i primi al mondo' : Israele ha compiuto due attacchi con aerei F35. ' Siamo stati i primi al mondo a farlo', ha rivelato il comandante dell'aviazione israeliana generale Amiram Norkin. In un incontro con comandanti delle forze di aviazione giunti a Herzlya , Tel Aviv, da 20 Paesi, Norkin ha ...

Israele - attacco in Siria con F35 : 'Siamo i primi al mondo' : Israele ha compiuto due attacchi con aerei F35. ' Siamo stati i primi al mondo a farlo', ha rivelato il comandante dell'aviazione israeliana generale Amiram Norkin. In un incontro con comandanti delle forze di aviazione giunti a Herzlya , Tel Aviv, da 20 Paesi, Norkin ha ...

Opac - usati gas cloro in attacco Siria : 14.10 Gas cloro è stato "probabilmente" usato in un attacco avvenuto in Siria in febbraio nella città di Saraqeb,nella provincia nord-occidentale di Idlib. Lo hanno affermato gli ispettori dell'organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac). A citarli l'agenzia Ap, senza addossare la responsabilità ad alcuna delle parti in conflitto.