F1 GP Germania | Hamilton vince | Vettel finisce contro le barriere

F1 : Germania - vittoria di Hamilton : ANSA, - ROMA, 22 LUG - Il campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, ha vinto il Gp di Germania, 11/a prova del Mondiale. Il pilota della Mercedes, partito in 7/a fila, ha approfittato dell'incidente occorso a Sebastian Vettel, andato ...

VIDEO F1 - gli highlights del GP di Germania. Rimonta epica di Hamilton - incidente per Vettel : E’ successo di tutto nel GP di Germania di F1. Lewis Hamilton, partito dal 14° posto sulla griglia di partenza, è riuscito a vincere dopo una Rimonta che è entrata di diritto nella storia di questo sport. Sebastian Vettel, al contrario, ha gettato al vento il successo mentre si trovava al comando, commettendo un errore sotto la pioggia e andando a sbattere con la Ferrari contro le barriere. Andiamo a rivivere le emozioni della gara. VIDEO ...

Gp Germania - Hamilton : 'Una vittoria straordinaria' : Roma, 22 lug., askanews, - 'Ho sempre creduto di poter vincere questa gara. Ovviamente da quella posizione di partenza è altamente imporbabile ma ho sempre pensato di potercela fare'. Lewis Hamilton ...

F1 - le pagelle del GP Germania 2018 : Vettel insufficiente - Hamilton sontuoso - Raikkonen solido : Andiamo a scoprire le pagelle del GP di Germania 2018, una gara ricca di colpi di scena che ha premiato Lewis Hamilton ed ha visto l’incredibile ritiro di Sebastian Vettel: pagelle GP Germania 2018 F1 Sebastian Vettel 2: Doveva essere il suo GP. La partenza ottima dalla pole e la gestione della corsa lasciavano presagire un trionfo ed invece è stato un disastro. Al 52° giro l’errore che non ti aspetti: un’uscita di strada ...

Gp di Germania - vittoria per Hamilton e delusione per Vettel : Roma - Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Germania e torna in vetta al Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, scattato dalla 14esima posizione in griglia, si è imposto dopo una grande rimonta ...

La Germania tradisce Vettel - Hamilton vola a +17 : Domenica sfortunata per Sebastian Vettel e super fortunata invece per Lewis Hamilton. Il GP di Germania sfugge di mano al pilota

Lewis Hamilton - GP Germania 2018 : “Ho realizzato il mio sogno in pista. Avevo una macchina fantastica” : Lewis Hamilton vince un incredibile GP di Germania 2018, undicesima prova del Mondiale di Formula Uno, pur partendo dalla quattordicesima piazza. Una vittoria incredibile condizionata dall’intervento della pioggia e da un errore inaspettato del grande rivale Sebastian Vettel (Ferrari), quando il tedesco era in testa. Da par suo il britannico è stato semplicemente perfetto, ottenendo il quarto successo sul suolo tedesco e tornando in vetta ...

Harakiri Vettel in Germania : Hamilton ringrazia - vince e torna leader del mondiale : L'inglese non fa calcoli, spinge per recuperare e obbliga la Rossa al pit stop anticipato con Raikkonen che rientra per tenere dietro il campione del mondo e tentare l'undercut su Bottas. Strategia ...

GP di Germania : Hamilton fa il mago sotto la pioggia a casa di Seb. Vettel - che disastro! : A favorire il campione del mondo in carica, che adesso torna anche leader provvisorio del Mondiale, l'arrivo della pioggia e l'uscita di scena di Sebastian Vettel finito contro le barriere di ...

F1 - Classifica Mondiale piloti 2018 : Lewis Hamilton conquista la vetta della graduatoria davanti a Sebastian Vettel dopo il GP di Germania : Lewis Hamilton si prende la vetta della graduatoria iridata dei piloti dopo l’undicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno in Germania. Il britannico, vincendo una gara incredibile ed approfittando dell’errore di Sebastian Vettel, si porta in vetta alla Classifica con 17 lunghezze di vantaggio sul teutonico della Ferrari. Un brutto colpo per lui nell’appuntamento di casa. Classifica Mondiale 2018 ...

F1 – Hamilton euforico - finlandesi… glaciali : le parole dei protagonisti del Gp di Germania : Le sensazioni dei protagonisti del Gp di Germania al termine della gara di Hockenheim: Hamilton su di giri, non troppo entusiasti i finlandesi Un Gp di Germania che lascia l’amaro in bocca in casa Ferrari: Sebastian Vettel ha detto addio a quella che sarebbe potuta essere una vittoria speciale, a pochi giri dal termine del suo Gran Premio di casa, a causa di un errore che lo ha portato fuori pista. Ne ha quindi subito approfittato ...

F1 Germania : Vettel out - comanda Hamilton : HOCKENHEIM - Incredibilmente out Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari sbaglia alla curva 13 del 56° giro e sbatte contro le barriera, dovendo dire addio a una gara che stava dominando. Al ...

F1 - GP Germania 2018 : Lewis Hamilton da 14° a 1° - rimonta incredibile. Vettel sbaglia sotto la pioggia e si ritira : Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno dopo una gara nella quale è successo letteralmente di tutto. L’inglese, che partiva dalla 14esima posizione, centra 25 punti meritati e pesanti, ma deve ringraziare il clamoroso errore del suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, che getta alle ortiche una vittoria che aveva in pugno, proprio quando era sopraggiunta la pioggia. La pista di Hockenheim si ...