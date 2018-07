USA-Russia | studentessa russa accusata di spionaggio sotto custodia cautelare a

Putin : in USA c'è chi vuole fermare sviluppo rapporti con Russia : "Queste forze non rientrano nella nostra filosofia politica, perchè la nostra politica mette per prima gli interessi del proprio Paese" ha aggiunto, sottolineando che comunque vanno studiate. 19 ...

Per Trump gli USA non sono più nel mirino della Russia : Per Donald Trump gli Stati Uniti non sono più un bersaglio della Russia. Questo il pensiero del presidente americano durante un breve scambio con i giornalisti alla Casa Bianca, che gli chiedevano appunto se gli Usa fossero ancora nel mirino sovietico. E che il tycoon ha liquidato con un secco "grazie molte, no", prima di invitare i reporter a lasciare la stanza.Tuttavia da più parti negli Stati Uniti si continua a sollevare ...

Gli USA vogliono 'contenere' Russia e Cina con il rafforzamento del sistema missilistico THAAD : Nel mondo ideale di Trump ci sarebbe una Russia neutrale che permetterebbe agli Usa di andare al confronto più forte con la Cina anche sul versante militare, oltre che commerciale. Per quanto ...

Dazi USA - la Cina contro le “angherie” di Trump guarda ai mercati di Brasile - Russia e Sudest asiatico : La Cina risponderà in maniera proporzionata alle “angherie” americane. Lo ha annunciato il ministero del Commercio cinese all’indomani della minaccia di nuove possibili tariffe made in Usa nell’ambito dell’indagine sul furto di proprietà intellettuale perpetrato contro le aziende statunitensi. La guerra commerciale tra le due superpotenze è entrata in una nuova fase martedì scorso, quando il US Trade Representative, ...

Incontro Trump-Putin - gli USA sotto choc per frasi su Russiagate : il presidente rettifica ma ormai è “distrupter-in-chief” : Dopo il fiasco, la marcia indietro. Donald Trump dice ora di accettare le conclusioni dell’intelligence USA sul coinvolgimento russo nelle elezioni del 2016. In una conferenza stampa convocata precipitosamente nella Roosevelt Room della Casa Bianca, il presidente statunitense ha clamorosamente disconosciuto quanto detto al termine dell’Incontro di Helsinki con Vladimir Putin – e cioè che il Russiagate è una “caccia alle streghe” e che la Russia ...

La Russia non è più tra i maggiori detentori del debito pubblico USA - : La Federazione Russa è uscita dalla lista dei principali detentori di titoli del Tesoro statunitensi, cedendo almeno un terzo delle sue obbligazioni governative. Lo affermano i dati del Dipartimento ...

Salvini : bene disgelo USA-Russia - prossimo vertice in Italia : Il disegelo tra Stati Uniti e Russia è "una buona notizia" secondo il ministro dell'Interno, Matteo Salvini che propone che "il prossimo vertice venga ospitato in Italia".