Dal Tevere emerge un misterioso edificio di Epoca Imperiale

(Di venerdì 13 luglio 2018) Una fugace apparizione destinata a scomparire rapidamente così come è apparsa. E’ questo il destino delromano del IV secolo d.C. venuto alla luce a pochi passi da Ponte Milvio grazie ai lavori per posizionare un cavo dell’Acea, e destinato ad essere ricoperto per sempre, prima che le piene invernali delpossano comprometterne la bellezza e la delicatezza. Una scoperta di grande valore archeologico che aggiunge un ulteriore tassello agli studi su quell’area della città: dopo il grande mausoleo ritrovato in prossimità della curva Nord dello Stadio Olimpico e altri elementi a ridosso di Ponte Milvio, infatti, “questotestimonia l’importanza di questa parte della città in quegli anni“, spiega Marina Piranomonte, archeologa della Soprintendenza Speciale di Roma e direttrice dei lavori di scavo. La scoperta è stata fatta ...