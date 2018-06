Mercato Roma | dalla Spagna | accordo trovato tra Real Madrid e Alisson

Esclusiva CalcioWeb – CalcioMercato - asse Roma-Torino : non solo Bruno Peres - tutti i calciatori che possono cambiare maglia : Calciomercato, asse Roma-Torino – Sono ore già caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, in particolar modo attivissima la Roma alla ricerca di calciatori da regalare al tecnico Di Francesco. Bene anche il Torino che ha chiuso per il ritorno di Bruno Peres ma sono anche altri i calciatori che potrebbero cambiare maglia. Secondo indiscrezioni di CalcioWeb nel mirino dei granata è finito anche Stephan El Shaarawy, la trattativa non è ...

CalcioMercato : la Roma avvia i contatti con il Real per Alisson : Mentre il Brasile si appresta a esordire al Mondiale, Alisson si avvicina sempre di più al Real Madrid. Secondo alcuni dei principali ‘media’ spagnoli, l’estremo difensore della Selecao e della Roma avrebbe dato mandato al suo agente di discutere con la dirigenza dei campioni d’Europa i termini del suo trasferimento in maglia ‘merengue’. Anche fonti vicine alla famiglia del brasiliano sostengono che la scelta ...

CalcioMercato Roma - Monchi mette a segno un altro grande colpo : nasce una squadra super talentuosa - ecco come cambia l’11 [FOTO] : La Roma è attivissima sul mercato, diverse trattative già chiuse dal club giallorosso mentre altre sono ai dettagli. Per la difesa è arrivato Marcano, lo spagnolo si candida ad essere un titolare della squadra e potrebbe giocarsi il posto con Fazio per far coppia con Manolas, sugli esterni Kolarov e Florenzi. Importanti novità per il centrocampo, dovrebbero andar via infatti sia Strootman che Nainggolan, chiuso il colpo Cristante, l’intenzione è ...

CalcioMercato Inter - Nainggolan : offerta e risposta Roma : ... recapitando la prima offerta a Trigoria per l'acquisto del centrocampista belga: secondo 'La Gazzetta dello Sport', la proposta nerazzurra ammonta a 22 milioni di euro, più un giovane della ...

CalcioMercato - Kluivert alla Roma : si allunga la serie dei figli d'arte in A : Restano invece col cerino in mano Conte e Sarri e, in un certo senso, anche Pochettino e Klopp , accostati a più riprese alla panchina più ambita del mondo. Il dopo Zidane dunque avrà le sembianze di ...

Bruno Fernandes alla Roma? / CalcioMercato - l'agente : "È vero - piace ai giallorossi e nei prossimi giorni..." : Bruno Fernandes alla Roma? Calciomercato, l'agente del calciatore portoghese dello Sporting Lisbona sottolinea come l'interesse sia concreto e che nei prossimi giorni se ne parlerà.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:44:00 GMT)

Alisson : "Felice alla Roma. Mercato? Farò la scelta migliore per me" : Il portiere brasiliano: "Non penso alle voci, resto concentrato sul Mondiale. Offerte non ne sono arrivate"

CalcioMercato Roma - Alisson : «Nessuna offerta. Concentrato sul Mondiale» : Roma - Mentre a Roma sono in corso le visite mediche dell'ultimo acquisto del ds Monchi, Justin Kluivert , dalla Russia arrivano nuove dichiarazioni di Alisson che tuttavia ancora non fanno chiarezza ...

CalcioMercato Roma - Alisson sul suo futuro : 'Se ne occupa il mio agente - non ho ricevuto offerte' : Il Mondiale in primo piano, il futuro , e il mercato?, sullo sfondo. Reduce da una grande stagione con la Roma, Alisson ha risposto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale brasiliana. Da Sochi,...

Mercato Roma - la Sampdoria molla Skorupski e vira su Sportiello : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Lukasz Skorupski si allontana dalla Sampdoria . Come riporta Sky Sport , il club blucerchiato di Ferrero ha virato su Marco Sportiello dell'Atalanta per difendere i pali a partire dalla prossima stagione. Il club di Genova reputa troppo alto il prezzo fissato dalla ...

CalcioMercato - Nainggolan vuole l'Inter : ma la Roma chiede almeno 40 milioni : Radja Nainggolan è l'obiettivo numero uno dell'Inter di Luciano Spalletti per la prossima stagione. Nainggolan-Inter, più di una semplice voce Il centrocampista belga avrebbe...

CalcioMercato Roma - tutti i dettagli dell’operazione Kluivert : spunta una percentuale a favore di… Raiola : Nell’affare Kluivert, la Roma si è impegnata a versare il 20% della futura rivendita a Mino Raiola e il 9% all’Ajax L’affare Kluivert per la Roma è ormai praticamente definito, l’attaccante olandese svolgerà le visite mediche oggi a Villa Stuart e poi firmerà il suo nuovo contratto quinquennale. Un’operazione importante per il club giallorosso, che si assicura una dei talenti più promettenti del panorama europeo, ...

Mercato Roma - con Kluivert tutto fatto : l'olandese atteso a ore nella Capitale : I giallorossi calano il poker: dopo Cristante, Coric e Marcano, arriva pure Kluivert per circa 20 milioni. Il prossimo obiettivo risponde al nome di Berardi, mentre Nainggolan pare sempre più vicino ...

CalcioMercato Inter - nuovi contatti per Nainggolan : si cerca l'accordo con la Roma : Inter-Nainggolan: si comincia a fare sul serio. Dopo aver provato i primi approcci nelle ultime settimane, sembra essere arrivato il momento decisivo per capire se sarà possibile o meno il passaggio ...