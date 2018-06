Chi era Alessandra Appiano | la scrittrice che amava le donne

Insulti online ai vigili - tolleranza zero. «Querele ritirate a Chi dona al Gaslini» : Denunciate otto persone che avevano diffamato i cantuné, è la prima volta

TIZIANO FERRO CONTRO MINISTRO FONTANA/ Anche Ermal Meta si sChiera : "invisibili le unioni gay? Siate Felici" : TIZIANO FERRO CONTRO il MINISTRO Lorenzo FONTANA: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 16:38:00 GMT)

Chi era Alessandra Appiano - la scrittrice delle donne : In un’intervista di qualche tempo fa, alla domanda che le chiedeva quale fosse il suo punto debole, aveva risposto: “la malinconia. A volte invincibile”. Forse anche questa volta la malinconia è stata invincibile o forse no: quel che è certo è che Alessandra Appiano se n’è andata, a soli 59 anni, con la stessa eleganza con la quale era solita comparire in televisione e scrivere i suoi romanzi. Libri, i suoi, tutti al ...

Nicaragua - liberata Chiesa assediata : 13.34 La polizia del Nicaragua ha messo fine all'assedio di una chiesa nella città di Masaya, 20km a sud di Managua, dove i sostenitori dell'opposizione avevano cercato rifugio dopo essere stati attaccati dalla polizia antisommossa e alle milizie filogovernative. Negli scontri dei giorni scorsi sono morte due persone, riferisce la Bbc online. Almeno 30 persone che erano asserragliate nell'edificio sono potute uscire dopo l'intervento della ...

Lerner : "Salvini travolgerà M5s RisChio nuovo fascismo" : Gad Lerner ha le idee chiare sul nuovo governo gialloverde nato dall'unione tra M5s e Lega. Il cronista di fatto, in un'intervista al Tempo, si concentra di più sulla figura di Matteo Salvini. Nel leader della Lega e nelle sue mosse politiche, Lerner vede qualcosa che ha radici profonde nella storia del Novecento italiano: il fascismo. Un chiodo fisso quello di Lerner che spiega così: "Questa destra di oggi strizza l'occhio all'iconografia del ...

Il figlio piange dopo il parto - picChiata a sangue da marito e suocera : A portarla via da quella casa trasformatasi per lei in un inferno sono i carabinieri della stazione di Vietri sul Mare allertati dopo l'ennesimo pestaggio: con il bimbo che ha messo al mondo appena ...

Vincenzo Nibali e l’operazione Tour de France : perdere un Chilo e avere più potenza. Lo Squalo avrà quattro biciclette - da oggi il Delfinato : Scatta l’operazione Tour de France in casa Vincenzo Nibali. Lo Squalo incomincia la lunga marcia che lo condurrà in Vandea dove il 7 luglio scatterà la Grande Boucle: l’obiettivo è puntato già da tempo sulla corsa a tappe più prestigiosa, il sogno è quello di bissare l’apoteosi del 2014 quando riportò la maglia gialla in Italia dopo 16 anni dai numeri di Marco Pantani. La missione sarà molto complicata e servirà una grandissima ...

"Sua madre è morta". Mezz'ora dopo l'ospedale riChiama : "Abbiamo sbagliato - non era lei" : Aveva lasciato sua madre in ospedale per fare una serie di approfondimenti, poi all'improvviso, alle 7.30 di mattina, una telefonata agghiacciante: "Qui è l'ospedale, sua madre è morta"....

Roma-Kluivert jr - c'è il rilancio. Piace Herrera - Cristante quasi Chiuso : La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver già ufficializzato Coric e Marcano , il club giallorosso sta per definire almeno altri due colpi. Nelle ultime ore è scattato l'assalto, ...

LUIGI ALBERTELLI/ Chi è? Dopo una carriera di successi pronto a lanciare Furia (Che tempo che fa) : LUIGI ALBERTELLI ha una gloriosa carriera alle spalle, ma non ha certo intenzione di smettere di scrivere testi. Oggi sarà ospite della puntata di Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:57:00 GMT)

Furto sull'aliscafo per Capri - un operaio napoletano derubato da due tedesChi : Una volta individuata dagli agenti in servizio al porto, la coppia ha cercato di disfarsi del portafoglio gettandolo in un cassonetto dei rifiuti. I due sono stati denunciati

Chiusa a Bagheria la mostra di Sergio Mammina "Le meraviglie della natura" : Visioni queste che nascono dall'angolo appartato, a cui da tanti anni guarda in modo pacifico ma con spirito critico alle degenerazioni del mondo moderno, dal quale prende le distanze, disegnandolo e ...

Turisti tedesChi rubano il portafoglio a un operaio napoletano : denunciati : Due Turisti tedeschi sono stati denunciati dalla polizia con l'accusa di furto in concorso ai danni di un operaio napoletano. Il fatto è avvenuto su un aliscafo di linea da Napoli a Capri. L'...

Dazi Usa su acciaio e alluminio - Chi pagherà il pegno delle mosse di Trump tra schermaglie e colpi veri : Il primo colpo è partito. È però ancora presto per capire se la prova di forza si esaurirà in qualche schermaglia, alla fine più simbolica che altro, o se lo sconto commerciale tra Stati Uniti e resto del mondo degenererà in una guerra di tariffe che avrebbe con buone probabilità ripercussioni pesanti sull’economia di tutti i protagonisti. Da venerdì primo giugno i Dazi statunitensi sulle importazioni di alluminio (10%) e acciaio (25%) sono ...