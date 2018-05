Trucco | la palette occhi «inclusiva» di ClioMakeUp

vanityfair

(Di lunedì 28 maggio 2018) Uno per tutti, tutti per uno. Se non fosse che il celebre motto dello scrittore Alexandre Dumas appartiene di diritto ai coraggiosi «tre moschettieri», potrebbe funzionare molto bene anche come «urlo di battaglia» per le nuovedi ombretti di questa primavera. Il motivo? Le sfumature sono sempre più diversificate, pensate per accontentare tutte le età, abbellire tutte le iridi (verdi, marroni o castani, e azzurre) ma allo stesso tempo sono facili da reperire perché si trovano racchiusi in un unico astuccio. Tra queste c’è senza dubbio First Love, il nuovoon the go firmato Clio Zammatteo, alias: «La cosa più importante per me è stato creare una prodotto davvero inclusivo – ci spiega la beauty youtuber più famosa del web- adatto a tutti gli incarnati e a tutte le sfumature di iridi, che permettesse di realizzare sia look semplici, da tutti i ...