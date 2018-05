A Roma le buche vincono il Giro d’Italia 

Giro d'Italia - i ciclisti protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Così il presidente della commissione sport di Roma Angelo Diario , M5S, interpellato dall'agenzia Ansa. 'La protesta dei corridori per le condizioni del tracciato è lecita - aggiunge Diario - Il ...

Giro d'Italia - a Roma corsa ridotta a causa delle buche - : Il giudice di corsa ha deciso di accorciare il percorso dell'ultima tappa dopo le proteste dei ciclisti per le condizioni del manto stradale

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa neutralizzata dopo le proteste : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...

Le buche di Roma 'accorciano' il Giro : Chris Froome vince la 101esima edizione del Giro d'Italia . La decisione di neutralizzare , dopo il terzo Giro, la 21esima e ultima tappa per le vie della Capitale, su richiesta dei corridori per lo ...

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome : polemica sulle buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Giro d'Italia - i ciclisti protestano per le buche di Roma : corsa ridotta : Protesta dei corridori all?ultima tappa del Giro d?Italia per le troppe buche e i sampietrini sulle strade di Roma. Le condizioni del manto stradale nel centro della Capitale fermano...

Giro d'Italia - troppe buche a Roma : corsa accorciata : Roma - Chris Froome ha vinto il 101° Giro d'Italia di ciclismo, che si è concluso oggi a Roma, con la 21ª tappa, che è stata neutralizzata di sette giri per una richiesta dei corridori per via ...

Giro d'Italia : Froome in trionfo a Roma - le buche accorciano l'ultima tappa : La decisione della direzione corsa dopo la protesta dei corridori. Primo successo alla corsa rosa del britannico

Giro d'Italia - trionfa Chris Froome tra le buche di Roma : Chris Froome è ufficialmente il vincitore della 101esima edizione del Giro d'Italia. La...

Questa è l’Italia grillina : il Giro d’Italia neutralizzato dalle buche di Roma : Il sistema Roma potrebbe essere applicato presto all’Italia intera. E’ il sistema delle gigantesche figuracce sotto gli occhi di tutto

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa sta per finire oggi con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori va evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Troppe buche sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

Giro d’Italia - i corridori protestano per le buche di Roma : tappa neutralizzata a 7 giri dal termine : Le proverbiali buche di Roma – che l’amministrazione ha cercato di tappare (in centro) prima dell’evento di oggi – hanno coinvolto anche il Giro d’Italia. La 21esima e ultima tappa della corsa, quella che attraversa le suggestive strade della Capitale, è stata neutralizzata a sette giri dal termine: significa che il percorso sarà coperto per intero, ma gli ultimi sette passaggi non varranno per la classifica finale. ...

Le buche di Roma fermano il Giro : ultima tappa neutralizzata. Trionfa Froome : Più dello sterrato del Colle delle Finestre, più di una discesa sotto una pioggia torrenziale. Il Giro più spettacolare e interessante degli ultimi anni si chiude nella maniera più grottesca: del ...