Francesco Motta | «Un disco nato a Trastevere»

L’estate di Francesco Motta - il cantautore di Vivere o morire : Un passato in una band e come polistrumentista turnista, poi la svolta da cantautore, due album in attivo cui hanno collaborato Riccardo Sinigallia (per il primo) e Pacifico e Taketo Gohara (nel secondo), una Targa Tenco e una fan base che conta già numeri alti. Tutto questo è (Francesco) Motta, uno degli artisti italiani del momento, che tra le altre cose è anche il fidanzato di Carolina Crescentini. Dai Criminal Jokers a Motta Nel 2006 ...