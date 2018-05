Si avvia alla conlcusione la quarta edizione del ‘ Montenapoleone Yacht Club’ | un

Come installare Android Studio e avviare il primo progetto : Ecco una bella guida su Come installare Android Studio e iniziare a creare la vostra applicazione creando il primo progetto. Guida passo passo per installare e configurare Android Studio per creare il primo progetto Come creare un progetto su Android Studio per creare app Android Sviluppare applicazioni per smartphone e tablet è il futuro, chi […]

Fico : "Pd-M5s - dialogo avviato" Ora l'intesa è davvero possibileTutto appeso alla direzione del 3/5 : Il presidente della Camera: "Finito il mio mandato, fatti passi in avanti". Di Maio chiede uno sforzo al Pd: "Sì al contratto". Martina: "Decideremo alla direzione del 3 maggio" Segui su affaritaliani.it

Serie C : la Reggina vicina alla cessione - il presidente Praticò avvia la trattativa : Nel pomeriggio di oggi a Reggio Calabria è avvenuto un incontro tra la famiglia Praticò da un lato e gli avvocati Cristian Sfara e Luca De Salvo in rappresentanza di un gruppo interessato alla Reggina. “In occasione di tale incontro– si legge in un comunicato- è emersa la disponibilità della P&P Sport srl ad avviare una concreta trattativa avente ad oggetto la cessione della sua partecipazione al capitale della Urbs Reggina 1914 ...

Siria - Trump alla Russia : “Arrivano i missili”. Mosca avvia esercitazioni navali al confine : «La Russia afferma che abbatterà ogni missile che sarà sparato contro la Siria. Preparati Russia, perché arriveranno, belli nuovi e intelligenti», scrive Donald Trump in un tweet con cui risponde al monito della Russia che ha affermato che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria. «Non dovreste essere ...

Calciomercato Verona - Pecchia traballa. Con Reja contatti avviati : Verona - Il caos è servito, con vista su una retrocessione che - strano ma vero - si potrebbe ancora scongiurare. Raccogliere i cocci di una situazione surreale, nello spazio di otto partite, è ...

LIVE Viterbese-Livorno : cronaca diretta e risultato in tempo reale Ci si avvia alla fine : Pulidori, Sambo, Borghese, Bresciani, Bruno, Gemmi, Kabashi, Perez, Manconi, Montini Viterbese-Livorno, presentazione del match Buona serata amici di SuperNews, e benvenuti alla cronaca diretta LIVE ...

Juventus-Martial - contatti già avviati : Marotta pronto alla maxi offerta : Juventus-Martial- La Juventus è pronta a mettere le mani su Anthony Martial. L’attaccante francese, attualmente in forza al Manchester United, con contratto in scadenza nel 2019, sarebbe il primo obiettivo bianconero in vista della prossima sessione di mercato estiva. offerta DA 60 MILIONI DI EURO Marotta e Paratici sarebbero pronti a presentare un’offerta cash da […] L'articolo Juventus-Martial, contatti già avviati: Marotta ...