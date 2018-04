Maltempo Piemonte | frana in Valsusa | 4 evacuati

Maltempo - notte di violenti temporali in Piemonte : frana a Bussoleno : Dopo un violento temporale che ha causato allagamenti, una frana e’ caduta, oggi pomeriggio, a Bussoleno, nella zona di campo Benello, in Valle di Susa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco. Al momento sembra che nessuna persona sia rimasta coinvolta. In Valle di Susa i pluviometri di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato oggi 41.4 mm di pioggia a Borgone, 40 a Condove; le precipitazioni ...

Allerta Maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:03:00 GMT)

Maltempo Piemonte : stanziati 2 - 7 milioni a favore delle aziende agricole colpite nel 2014/2015 : La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell’assessore all’agricoltura Giorgio Ferrero, ha stanziato 2,7 milioni di euro a favore delle aziende agricole le cui strutture sono state danneggiate dalle calamità naturali nel 2014 e nel primo trimestre 2015. Le risorse provengono dal Fondo nazionale di solidarietà in agricoltura, e vengono assegnate sulla base delle domande di risarcimento (presentate dalle aziende e controllate dai ...

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiuso tratto della SP460 : Chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Leini e Lombardore: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque ...

Maltempo Piemonte : cede asfalto - chiusa la SP460 tra Caselle e Leini : chiusa questa mattina dai tecnici della viabilità della Città metropolitana di Torino la SP460 nel tratto compreso tra le uscite di Caselle e Leini: il provvedimento si è reso necessario a causa del cedimento del corpo stradale. “I nostri tecnici sono immediatamente intervenuti per garantire la sicurezza degli automobilisti: il forte Maltempo di queste ultime settimane ha fatto peggiorare una situazione che era comunque monitorata“, ...

Maltempo Piemonte : 155 cm di neve fresca - è allerta valanghe : In quattro giorni fino a 1 metro e 55 centimetri di neve fresca, con uno spessore complessivo al suolo di poco inferiore ai 4 metri, a quota 2.000-2.500. A metà aprile le montagne del Piemonte sono come in inverno ed è allarme per il pericolo di valanghe nel weekend. Il grado di rischio riportato dal bollettino di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) è “forte” (4 su una scala che va fino a 5) dalla mattinata di ...

Maltempo Piemonte : valanga a Venaus - chiusa la statale del Moncenisio : chiusa a causa di una valanga la SS25 del Moncenisio, nel territorio di Venaus: lo rende noto l’Anas, sul posto con i suoi tecnici per le prime valutazioni e per provvedere in tempi brevi alla rimozione della massa nevosa. L'articolo Maltempo Piemonte: valanga a Venaus, chiusa la statale del Moncenisio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Piemonte - forti piogge e abbondanti nevicate sulle Alpi : alto rischio valanghe : Allerta gialla esteso a due terzi della regione e “forte” rischio valanghe, con possibilita’ di distacchi di neve di grandi dimensioni in Piemonte. La fase acuta dell’ondata di Maltempo – che ha portato abbondanti nevicate in quota e forti rovesci di pioggia – e’ confermata dall’ultimo bollettino emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Negli ultimi tre giorni, a 2.000 ...

Maltempo Piemonte : piogge da domenica sera - neve a 1600 metri : Torna il Maltempo in Piemonte. Dopo alcuni giorni di sole e massime oltre i 20 gradi in pianura, da domani una depressione atlantica riportera’ nuvole e piogge. Il peggioramento piu’ marcato – spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – si avra’ dal tardo pomeriggio di domani, con precipitazioni che potranno essere “localmente forti” sulle zone montane e pedemontane del Torinese e del ...

Maltempo - frana Piemonte : riattivata domani la ferrovia per la Svizzera : Verrà riattivato domani mattina, dopo una interruzione di due giorni e mezzo, il collegamento ferroviario con la Svizzera. Era stato interrotto il giorno di Pasqua per la frana nella quale sono morte due persone. Tornano dunque a viaggiare i treni della ‘Vigezzina’, che attraverso la valle Vigezzo collegano Domodossola (VCO) a Locarno (Svizzera). I tecnici hanno garantito la stabilità del versante montano e il masso finito sulle ...

Maltempo Piemonte : due giorni di piogge poi aria calda nord-africana : In Piemonte due giorni, oggi e domani, di piogge, con nevicate da 1.400-1.800 metri a seconda dei settori, e poi la parentesi di Maltempo post-pasquale sarà sostituita da giornate soleggiate con tepore primaverile – massime anche oltre i 20 gradi in pianura – assicurate da un promontorio di di alta pressione di origine nord-africana. Sono le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana) che individua un periodo nuovamente più ...

Maltempo Piemonte : neve e rischio valanghe - chiusa la SS659 : Anas rende noto che, a causa delle intense nevicate delle ultime ore e per il rischio valanghe, è stato chiuso provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto della SS659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” compreso tra il km 36,200 e il km 41,700, tra le frazioni di Canza e Riale, nel territorio comunale di Formazza, in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L'articolo Maltempo Piemonte: neve e rischio valanghe, ...

Maltempo - neve in Piemonte : nuova chiusura al valico della Maddalena : A causa delle cattive condizioni meteo, Anas ha disposto la chiusura al traffico, in entrambe le direzioni, della statale 21 ‘del Colle della Maddalena’ tra Argentera e il confine con la Francia. Il provvedimento e’ stato disposto a causa della neve che si sta accumulando in quota. L'articolo Maltempo, neve in Piemonte: nuova chiusura al valico della Maddalena sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo Piemonte : massime a 20 gradi - ma giovedì torna il Maltempo : Primi tepori primaverili, con massime oltre 20 gradi gradi oggi in Piemonte, ma giovedi’ torneranno maltempo e freddo, con un calo previsto delle temperature di 8-10 gradi. E’ il quadro fatto dalle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Oggi la massima e’ stata di 20.7 gradi a Bra (Cuneo), 19.3 nel centro di Torino, 19.5 a Nizza Monferrato (Asti), 17.8 a Mergozzo (Vco), 18.3 a Sezzadio ...