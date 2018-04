MotoGp - Dovizioso con i piedi per terra in vista di Austin | ' conosciamo i nostri punti

MotoGp - GP Americhe 2018 : pista ostica per la Ducati. Se Andrea Dovizioso dovesse limitare i danni anche qui… : L’attesa per il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP, previsto negli Stati Uniti, sta per finire. Sul tracciato di Austin (Texas) i piloti della classe regina torneranno in scena dopo la folle corsa di Termas de Rio Hondo (Argentina). Marc Marquez, autore di una prestazione altamente negativa, vorrà riscattarsi su un circuito che lo ha sempre visto vittorioso da quando è entrato a far parte del calendario iridato: dal 2013 al 2017 solo ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

MotoGp Argentina - Dovizioso : «Con queste condizioni poteva solo andare peggio» : TERMAS DE RIO HONDO - ' Sapevamo che sull'asciutto avremmo avuto problemi. Siamo lenti da venerdì. Con queste condizioni, poi, poteva solo andare peggio ', sono queste le prime dichiarazioni di Andrea ...

Andrea Dovizioso - MotoGp GP Argentina 2018 : “Le condizioni non mi hanno aiutato. Sono stato lento per tutto il weekend” : È un Andrea Dovizioso deluso quello che ha parlato ai microfoni di Sky Sport MotoGP al termine della gara del GP di Argentina di Termas de Río Hondo. Il pilota della Ducati ha concluso con un sesto posto. In gara, però, Dovi non è riuscito a risolvere le difficoltà che si è portato sin da venerdì, senza mai riuscire a girare al top. “Ho fatto tanta fatica, le condizioni di oggi non mi hanno aiutato“, il commento sulla gara. ...

MotoGp - Crutchlow trionfa a Rio Hondo. Sesto Dovizioso : Il britannico della Honda domina in Argentina, seconda prova del Motomondiale, davanti al francese Zarco e allo spagnolo Rins. Marquez chiude 5° ma viene retrocesso in 18ma piazza per una serie di manovre scorrette. Buttato giù anche Valentino Rossi, che poi chiude 19°. Sesta posizione per la Ducati di Andrea Dovizioso. Iannone ottavo, Petrucci 10°

MotoGp - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...

MotoGp 2018 - GP Argentina - Dovi Vai - Andrea Dovizioso : 'Vi svelo i segreti della mia cassa' : E' la settimana del secondo Gran Premio del Motomondiale: torna "Dovi Vai" , la rubrica in cui Andrea Dovizioso si racconta in esclusiva a Sky . Il vincitore della prima gara di MotoGP in Qatar, da ...

LIVE MotoGp - GP Argentina 2018 in DIRETTA : gara. Risultato - classifica e aggiornamenti in tempo reale. Valentino Rossi e Dovizioso all’assalto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il weekend entra nel vivo, la gara sul circuito di Termas de Rio Hondo si preannuncia spettacolare e ricca di emozioni: sarà battaglia vera tra i grandi favoriti della vigilia su un asfalto bagnato dalla pioggia delle ore precedenti ma che potrebbe asciugarsi in corso d’opera. Ci sarà davvero da divertirsi. Marc Marquez sembra essere il ...