Vittorio Taviani morto | addio al regista premiato a Cannes e Berlino Con il fratello

(Di domenica 15 aprile 2018) Questa mattina èa Romache insieme alPaolo, ha diretto film che sono entrati nella storia del cinema italiano, come Padre Padrone (Palma d’oro anel ’77), La Notte di San Lorenzo, Caos e Cesare deve morire (Orso d’oro a). Ilaveva 88 anni ed era malato da tempo. L’ultimo lavoro, presentato alla Festa di Roma e al Festival di Toronto, è stato Una questione privata, ispirato al romanzo breve di Beppe Fenoglio, con Luca Marinelli, Valentina Belle’ e Lorenzo Richelmy. Alal presentazione dell’opera alla Festa di Roma lo scorso ottobre Paolo delassente agli incontri stampa perché malato aveva detto: “È molto arrabbiato per non essere potuto venire qui. Il fatto è che ci si invecchia e ci si ammala. Ma abbiamo fatto tutto lo stesso insieme. Ci telefonavamo e litigavamo, insomma tutto come ...