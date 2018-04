Nadal vs Federer | Rafa torna numero 1 del mondo | ma il regno è già a rischio

Tennis : Nadal scalza Federer - è n.1 Atp : ANSA, - ROMA, 2 APR - Adesso c'è anche l'ufficialità dell'Atp: Rafa Nadal torna n.1 del mondo ai danni di Roger Federer che, complice l'eliminazione al 2/o turno a Miami perde per appena 100 punti lo scettro del Tennis mondiale , 8.770 punti contro 8.670, . Conferma al 3/o posto per il ...

Tennis - Rafael Nadal torna in testa al ranking ATP senza giocare! Decisive le sconfitte di Roger Federer - non succedeva dal 2003 : Rafael Nadal tornerà a essere il numero 1 del ranking ATP. Il mancino di Manacor balzerà in testa alle classifiche lunedì 2 aprile: oggi i ranking non sono stati aggiornati (siamo nel pieno del Masters 1000 di Miami) ma, al termine della competizione californiana, lo spagnolo si riprenderà la palma del migliore del circuito. Il 31enne otterrà questo risultato senza giocare. Sono stati infatti i risultati di Roger Federer, attuale numero 1, a ...

Tennis - Federer fuori in tre set. E Nadal torna n.1 : ... il 21enne australiano Thanasi Kokkinas che si ricorderà a lungo questa giornata fantastica nella quale ha fatto lo scalpo al Tennista più forte del mondo. Kokkinas , dunque, ha avuto la meglio su ...

Federer battuto al Miami Open - Nadal di nuovo numero 1 : Colpo di scena nel secondo turno del 'Miami Open', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Classifica Atp - Federer resta in vetta davanti a Nadal - Fognini è ventesimo : Poche variazioni nella top ten Atp con Roger Federer che resta in vetta davanti a Rafael Nadal, staccato sempre di 345 punti. Sul gradino più basso del podio mondiale c'è Marin Cilic con in scia il ...

Classifica Atp - Federer torna numero uno - davanti a Nadal e Cilic : Roger Federer torna il 'rè della Classifica Atp a 36 anni emezzo scavalcando, dopo il trionfo nel torneo di Rotterdam, lo spagnolo Rafael Nadal, staccato ora di 345 punti. Sul gradino più basso del ...

Roger Federer può tornare numero 1 al Mondo! Le combinazioni per superare Nadal in testa al ranking ATP : basta battere Haase : Roger Federer è a un passo dal tornare il numero 1 al mondo. Il Maestro sta per tornare in testa al ranking ATP, è a una sola vittoria dal traguardo: tra lui e la vetta delle classifiche internazionali c’è soltanto l’olandese Robin Haase, suo avversario nei quarti di finale del Torneo di Rotterdam (ATP 500). Allo svizzero basterà vincerà la partita (in programma questa sera, ore 19.30) per superare Rafael Nadal e riprendersi lo ...

Tennis - Federer può scavalcare Nadal : ROMA, 16 FEB - Roger Federer è a un passo da un nuovo record. Gli basta una sola vittoria infatti per riprendersi lo scettro di re del Tennis mondiale alla bella età di 36 anni. L'occasione è al ...

Federer - operazione numero 1. In campo a Rotterdam per scalzare subito Nadal : Tennis, lo svizzero insegue un altro record storico Roger Federer giocherà la prossima settimana l'Atp 500 di Rotterdam e l'obiettivo è chiaro: tornare n. 1 del mondo. Il campione svizzero ha spesso ripetuto che stravolgere la programmazione per motivi di classifica per lui non sarebbe stata la scelta giusta, che ormai a interessargli erano solo i grandi ...

Roger Federer torna numero 1 del Mondo se… Tutte le combinazioni per l’apoteosi del Maestro a Rotterdam : può superare Nadal! : Roger Federer può riscrivere ulteriormente la storia del tennis. Il Maestro, dopo aver vinto gli Australian Open (ventesimo Slam della sua folgorante carriera), ha la concreta possibilità di tornare al numero 1 del ranking ATP: a 36 anni e sei mesi già compiuti si tratterebbe di un’autentica impresa, diventerebbe il più anziano tennista di tutti i tempi ai vertici delle classifiche demolendo il record di André Agassi (33 anni e 4 mesi nel ...

Tennis - Rafael Nadal : “Il ritiro a Melbourne un vero peccato - ammiro Federer e punto ad essere il migliore ancora sulla terra rossa” : Il n.1 del mondo del Tennis Rafael Nadal, nel corso di un evento organizzato ad Alicante da Banco Sabadell uno dei suoi sponsor principali, ha analizzato quanto avvenuto in questo primo mese del 2018: dal ritiro contro Marin Cilic nei quarti di finale degli Australian Open, passando per Roger Federer ed arrivando ai prossimi obiettivi stagionali. “È stato un peccato, perché le cose stavano andando per il verso giusto e stavo giocando un ...