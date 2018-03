Ranking Fifa | Stati Uniti in testa L' Italia sale al 15esimo posto

Ranking Fifa - Germania leader davanti al Brasile e Italia 14esima : La Germania è sempre al comando del Ranking Fifa in attesa delle amichevoli di fine marzo. I tedeschi, campioni del mondo in carica, guidano con 1609 punti, davanti a Brasile (1489), Portogallo (1360), Argentina (1359), Belgio (1337) e Polonia (1228) che sale al sesto posto agganciando la Spagna. A completare la top ten Svizzera (1197), Francia (1185) e Cile (1153). La Nazionale Italia na resta ferma in 14esima posizione a quota ...

Russia 2018, Germania sempre prima nel ranking FIFA. Italia al 14^ posto. Con solo 22 amichevoli disputate dallo scorso dicembre, non si registrano novità significative nelle prime posizioni del ranking FIFA. La Germania campione del mondo resta in vetta davanti a Brasile e Portogallo, quarta posizione per