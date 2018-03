Al via l' udienza sul fallimento del Palermo

Calcio : istanza fallimento Palermo - al via udienza : Palermo, 21 mar. (AdnKronos) - Al via, al Tribunale di Palermo, l'udienza sull'istanza di fallimento del Palermo Calcio presentata dalla Procura. Il Presidente del collegio, della sezione fallimentare, è Giovanni D'Antoni, mentre per la Procura l'accusa è rappresentata dai pm Andrea Fusco e Francesc

Grillo non si presenta all'udienza - slitta processo contro l'ex militante Favia : Tutto rinviato al 9 luglio. Beppe Grillo , chiamato a testimoniare in un processo per diffamazione contro l'ex consigliere regionale M5S dell'Emilia Romagna, Giovanni Favia , non si è presentato in ...

Roberta Ragusa - rinviata l'udienza del processo a Antonio Logli : Il processo d’appello a carico di Antonio Logli, accusato dell’omicidio della moglie, Roberta Ragusa, è stato rinviato al 28 marzo. L'udienza in programma oggi non si è celebrata per l'adesione dei legali di Logli...

Mediaset contro Vivendi - udienza rinviata a ottobre : E' stata rinviata al 23 ottobre prossimo la causa civile tra Mediaset e Vivendi per la mancata acquisizione della pay-tv Premium da parte del gruppo francese. Dopo che ieri 26 febbraio, il ...

Ruby-ter - rinviata udienza per Berlusconi a dopo elezioni : È stata rinviata al prossimo 3 maggio l'udienza del filone ' Ruby ter' che vende coinvolti Silvio Berlusconi e il pianista senese Danilo Mariani, finiti sotto processo davanti al Tribunale di Siena ...

Ilva - Tar di Lecce rinvia le decisioni sul ricorso a dopo il voto. Il 6 marzo udienza sulla competenza territoriale : Tutto rinviato a dopo le elezioni. Il Tar di Lecce ha rimandato al prossimo 6 marzo, dunque a due giorni dalle politiche, l’udienza sui ricorsi del Comune di Taranto e della Regione Puglia contro il decreto del governo che comprende il piano ambientale per la nuova Ilva. Ricorsi che nelle scorse settimane hanno scatenato un’escalation di accuse tra il governatore Michele Emiliano e il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda. I giudici ...

Dopo le elezioni. Il Tar rinvia l'udienza sul caso Ilva : la decisione sui ricorsi il 6 marzo : Tutto rinviato a Dopo le elezioni. Il Tar di Lecce si pronuncerà solo il 6 marzo sui ricorsi presentati da Regione Puglia, Comune di Taranto e provincia di Taranto contro il decreto sul piano ambientale per l'Ilva approvato dal governo. Per gli enti locali, il decreto non tutela la salute dei cittadini e dei lavoratori.Nei giorni scorsi, il Comune prima e la Regione avevano ritirato la misura cautelare collegata ai loro due ricorsi, ...

Roma - Marra rinviato a giudizio Nel mirino la nomina del fratello Udienza fissata al prossimo 20 aprile : L'ex capo del personale in Campidoglio Raffaele Marra e' stato rinviato a giudizio dal gup Raffaella De Pasquale per abuso d'ufficio in relazione alla nomina (poi congelata dalla sindaca Virginia Raggi) del fratello Renato alla Direzione Turismo Segui su affaritaliani.it