Ambiente | Galletti | “Rammarico per la legge | stop al consumo del suolo”

meteoweb.eu

: X-Files // di pregio in fondo al pezzo il commento de 'il ministero dell'Ambiente Galletti' (sic) - UDC da Bologna… - _azt : X-Files // di pregio in fondo al pezzo il commento de 'il ministero dell'Ambiente Galletti' (sic) - UDC da Bologna… - ansa_ambiente : Galletti, Albo dei meteorologi contro le bufale sul tempo - Ambiente & Energia - CarlotCellamare : #PresaDiretta dopo il contabile #Galletti,ci toccherà avere un cacciatore come ministro Ambiente? -

(Di martedì 20 marzo 2018) “Non siamo riusciti a fare, e mi rammarica molto, lasulsuolo. Quellaandava fatta. Il problema e’ che non c’erano le condizioni politiche ed economiche per farla. Dico al prossimo Parlamento: fatela subito. E poi bisogna spostare il tema, non parlare piu’ di ‘suldel suolo’, perche’ forse spaventa mondo economico. Ma ‘sulla rigenerazione urbana’, anche per dare una nuova cultura imprenditoriale”. Cosi’ il ministro dell’, Gian Lucaintervenendo alla presentazione dell’Annuario dei dati ambientali dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. “Un’altrache mi sarebbe piaciuta fare e’ quella sui parchi. Ci siamo andati vicino per un pelo – aggiunge– e’ una...