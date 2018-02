Abuso dei permessi della Legge 104 | chi deve controllare?

leggioggi

(Di venerdì 23 febbraio 2018) Ilegati alla104 possono essere utilizzati dai lavoratori per assistere un familiare disabile, ma chi controlla eventuali abusi commessi su questi? Ricordiamo che il lavoratore può beneficiare deilegati alla104 per l’assistenza di un disabile, ma non necessariamente in modo continuativo durante l’intero orario di lavoro. Il dipendente può anche soddisfare per un breve spazio di tempo le proprie esigenze o bisogni, come stabilito dalla sentenzaCassazione n. 54712 del 23 dicembre 2016, macomunque esserci un collegamento diretto tra la sua assenza dal lavoro e la prestazione di assistenza. I giudiciSuprema Corte precisano che “l’istituto del permesso mensile retribuito è, dunque, in rapporto di stretta e diretta correlazione con la finalità di tutelasalute psico-fisicapersona portatrice di ...