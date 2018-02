Berlusconi | ' Sentenza Strasburgo? Me ne frego'

Elezioni - Berlusconi : “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” : “Se spero ancora in Strasburgo? Me ne frego...“. Così Silvio Berlusconi ha tagliato corto, a margine dell’intervento all’Ance, in merito al verdetto della Corte di Strasburgo sulla sua incandidabilità. L'articolo Elezioni, Berlusconi: “Spera ancora nella sentenza di Strasburgo? Me ne frego…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dibba ad Arcore legge la sentenza di condanna di Dell'Utri : 'Berlusconi in galera - ha pagato Cosa Nostra' : "Berlusconi ha pagato Cosa Nostra, è il principe dell'illegalità e in un Paese normale sarebbe in galera. Questo è un paese che ha scarsa memoria". Lo ha detto Alessandro Di Battista rispondendo ai ...

SILVIO Berlusconi - ELEZIONI 2018/ "Tajani premier" : e intanto si allontana data sentenza Ue su incandidabilità : SILVIO BERLUSCONI sulle ELEZIONI 2018: "Tajani premier bellissima scelta". Regionali Lazio: scelto Stefano Parisi come candidato del centrodestra.

Berlusconi : "Io reso incandidabile da una sentenza criminale" : Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia intervenendo all'incontro del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla al museo della Scienza e della tecnologia . Tra i punti del ...

Berlusconi : 'Io reso incandidabile da una sentenza criminale'. E annuncia : 'Stop agli allevamenti di pellicce e ad animali nei circhi' : Lo ha annunciato lo stesso leader di Forza Italia intervenendo all'incontro del movimento animalista di Michela Vittoria Brambilla al museo della Scienza e della tecnologia. Tra i punti del programma ...

Berlusconi : «Io incandidabile per una sentenza criminale» E annuncia : «Diremo stop agli allevamenti per le pellicce» : All’assemblea del Movimento animalista, per il leader di FI: «stop agli allevamenti di animali per farne pellicce, via gli animali dal redditometro e creazione della figura del garante dei diritti per gli animali»

Berlusconi : se arrivasse sentenza Strasburgo io a palazzo Chigi : Roma, 18 gen. (askanews) 'Sì, credo che avrei il dovere di andare a palazzo Chigi, se arrivasse da Strasburgo la sentenza non potrei tirarmi indietro'. Lo ha detto Silvio Berlusconi a L'Aria che tira, ...

Divorzio Berlusconi Lario - ricorso contro la revoca dell’assegno : “Sentenza ingiusta” : Continua la battaglia tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario sull’assegno di Divorzio. L’ex first Lady, infatti, ha presentato, tramite il suo legale, ricorso in Cassazione contro la sentenza della sezione famiglia della Corte d’Appello di Milano, ritenuta “profondamente ingiusta“, con cui le è stato revocato “l’assegno divorzile” di 1.4 milioni al mese che, in base alla decisione del Tribunale di Monza, il ...