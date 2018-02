Proveremo a convincerlo | anche a calci in c L' affondo di Berlusconi su

huffingtonpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) "Abbiamo un ottimo candidato alla Regione Lazio, ma adesso abbiamo alcune difficoltà perché un sindaco di centrodestra si è candidatolui e ci porta via il 6-7 per cento. Cercheremo dicon le buone maniere, per iin culo c'è tempo". Lo ha detto Silvio, con riferimento a Sergio Pirozzi, ricevendo il capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, nella sede di Forza Italia a San Lorenzo in Lucina.A stretto giro la replica di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice e candidato alla presidenza della Regione Lazio. "Apprendo da un video che Silvio, dopo che, pur di farmi ritirare -abituato a comprare le persone- mi ha offerto di tutto a nome del fu centrodestra, teme talmente la mia candidatura da indirizzarmi minacce, ipotizzando di prendermi a 'nel culo'. Tanto nervosismo non è giustificabile per ...