Vaccini | Di Maio apre al cambiamento della ' legge Lorenzin'

Di Maio riapre il caso sui Vaccini obbligatori : 'Cambieremo la legge Lorenzin'. Il Pd insorge : 'Non si gioca con la vita dei bambini' : Obbligo solo per 4 vaccini. Il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, riapre la querelle politica sui vaccini annunciando a 'Un giorno da pecora', su Rai Radio1, che i pentastellati intendono modificare la legge Lorenzin . "Cambieremo la legge Lorenzin sui vaccini, faremo una legge per ...

Salvini e Di Maio contro l’obbligo dei Vaccini : la risposta di Burioni è inequivocabile : Politica e sanità, due buoni alleati o un connubio pericoloso? Le campagne elettorali sono ormai nel clou e tante sono le promesse. Dal Job Act passando per l’immigrazione, è adesso la volta della sanità. Matteo Salvini prima e Luigi Di Maio dopo si scagliano contro la recente riforma Lorenzin che ha introdotto l’obbligo di vaccini. Immediata la risposta politica e scientifica. Il virologo pesarese Roberto Burioni, docente ...

Vaccini - Di Maio ribadisce la linea M5s : “No all’obbligo - sì alla raccomandazione” : “Noi faremo una legge sulla raccomandazione dei Vaccini, noi siamo a favore della raccomandazione. Obbligo? Noi lo intendiamo come era prima del decreto Lorenzin”. Luigi Di Maio ribadisce che se il M5s andrà al governo cambierà la legge sull’obbligatorietà dei Vaccini. Il candidato premier lo ha annunciato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno, ripetendo qual è la linea del Movimento sull’argomento. Una linea cominciata ...

