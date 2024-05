2 Maggio 2024 – Usa - duemila studenti americani arrestati nelle proteste filopalestinesi

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sono almeno 2mila le persone arrestate a seguito dellefilo palestinesi delle ultime settimane nei campus universitari Usa. A rilevarlo un conteggio effettuato dall’Associated Press. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha definito “xenofobo” lo stretto alleato degli Stati Uniti, il Giappone, durante una raccolta di fondi a Washington. Il Presidente ha fatto l’osservazione, sostenendo che il Giappone, insieme a India, Russia e Cina, otterrebbero risultati migliori dal punto di vista economico se i Paesi abbracciasserormente l’immigrazione L’assemblea nazionale (An) dell’Ecuador ha approvato una legge sul controllo dello spazio aereo. L’iniziativa “si pone l’obiettivo di prevenire e controllare tutte le attività illecite commesse nello spazio aereo sovrastante terrestre, marittimo e insulare, in coordinamento con le istituzioni ...

Ztl, i residenti vogliono modificare le regole «Ancora non ci siamo» - Ztl, i residenti vogliono modificare le regole «Ancora non ci siamo» - Considerati insufficienti gli adattamenti appena approvati Il sindaco: «Si rivolgano al comitato di controllo, non a me» ...

L'intifada studentesca prende piede nelle università italiane - L'intifada studentesca prende piede nelle università italiane - Il 10 maggio 2024, un gruppo di studenti noto come 'I Giovani Palestinesi' ha organizzato un'accampamento presso l'Università Statale di Milano, in via Festa del Perdono, per lanciare quello che hanno ...

Padova e Milano, l’intifada studentesca a macchia d’olio - Padova e Milano, l’intifada studentesca a macchia d’olio - Israele (Italia) Si piantano le tende nel cortile di Palazzo Bo e alla Statale contro gli accordi economici con le università Israeliane. Giovani Palestinesi, collettivi, ma anche non studenti, per Ga ...