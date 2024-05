Milan - Kalulu torna titolare

(Di sabato 11 maggio 2024) Non è al 100%, parafrasando le parole di Stefano Pioli ma domani sarà in campo in-Cagliari. Dal primo minuto. Pierreverrà preferito...

Verso Milan-Genoa , Kalulu è tornato ad allenarsi in gruppo . Il francese è pienamente recuperato per il finale di stagione. Il punto Mattinata di lavoro a Milanello. Il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi per preparare al meglio la ...

Stefano Pioli , tecnico del Milan , ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Cagliari. Le sue dichiarazioni sui singoli

Milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla - milan-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla - Il milan non vince una partita in campionato dal 3-0 in casa col Leccedel 6 aprile, esattamente un mese fa. Il Cagliari arriva a San Siro con la voglia di ottenere punti preziosi in chiave salvezza. I ...

Milan Cagliari, Pioli prepara una novità in difesa: ecco di cosa si tratta - milan Cagliari, Pioli prepara una novità in difesa: ecco di cosa si tratta - milan Cagliari, alla vigilia della gara di San Siro l’allenatore ... Il tecnico dei rossoneri infatti starebbe pensando di rilanciare dal primo minuto Pierre kalulu, rientrato la settimana scorsa ...

Carlo Pellegatti: 'Allegri è convinto di avere la fila fuori casa se non resta alla Juve' - Carlo Pellegatti: 'Allegri è convinto di avere la fila fuori casa se non resta alla Juve' - Il giornalista Luca Marchetti ha invece detto di Allegri: 'Credo che il destino del tecnico toscano sia segnato, andrà via' ...