Baseball | Serie A1 2018 | sarà un campionato a 8 squadre Verrà ripescato solo il Nuova

La FIBS ha deciso : i campionati maggiori di Baseball e softball tornano alla denominazione di Serie A1. Obiettivo 10 squadre per il 2018 : Il grande cambiamento tanto invocato dalla Federazione Italiana di baseball e softball è giunto. Nell’ultimo Consiglio Federale, la FIBS ha deliberato il cambio di denominazione dei massimi campionati, che torneranno ad avere il nome di Serie A1. Niente più Italian baseball League e Italian softball League, progetti sul modello americano delle franchigie, ambiziosi ma mai decollati. Di conseguenza, quella che lo scorso anno era la Serie A ...

World Series - Baseball - la notte di Correa : proposta di nozze in campo dopo la vittoria del titolo : Per Carlos Correa è stata una notte indimenticabile. Non solo perché gli Houston Astros hanno vinto le finali della MLB , il principale campionato di baseball statunitense, dopo 56 stagioni. "E' uno ...

Baseball - World Series 2017 : i Houston Astros sono campioni MLB! Primo titolo della loro storia. Los Angeles Dodgers battuti nettamente in gara-7 : I Houston Astros sono campioni MLB per la stagione 2017. La squadra texana ha raggiunto il suo Primo titolo della storia battendo nella decisiva gara-7 i Los Angeles Dodgers, che non sono riusciti a sfruttare il fattore casalingo nell’ultimo episodio della serie. Si tratta di una prima volta non solo per gli Astros, franchigia nata “solo” nel 1962, ma in generale per una squadra texana. Un trionfo voluto, fortemente cercato, ...

Baseball - Dodgers batutti : gli Astros sono i padroni delle World Series : Houston è ora la città (dei campioni) del Baseball. Il club con la stella sul cappello contribuisce con un trofeo che al Texas vincitutto - Super Bowl, Nba, Nhl - mancava da sempre. Gli Astros colmano ...

Baseball - World Series : Jansen trascina i Dodgers - si va a gara-7 : Nella notte di Halloween i Dodgers sopravvivono all'incubo di gara-6 e portano una World Series già leggendaria a gara-7, rimandando il verdetto finale alla partita che divide la gloria dalla ...

Baseball - World Series 2017 : folle gara-5! Houston Astros ad un passo dal titolo : battuti i Los Angeles Dodgers dopo oltre 5 ore : Vincendo 13-12 la seconda partita più lunga nella storia delle World Series (5 ore e 17 minuti), Houston si porta 3-2 nella serie e vola a Los Angeles con due “match-point” da giocarsi. Curioso notare che il primato di durata spetta ad un altro match degli Astros, ancora al Minute Maid Park, e precisamente gara-3 delle “Fall Classic” del 2005 quando Houston perse 5-7 contro i White Sox al 14esimo inning dopo 5 ore e 41 ...

Baseball - World Series 2017 : i Los Angeles Dodgers si aggiudicano gara-1. Houston Astros battuti 3-1 : Alla inusuale temperatura di quasi 40°C, record assoluto per una gara di World Series, Clayton Kershaw si carica sulle spalle i Dodgers e li conduce alla prima vittoria (3-1) in una finalissima che mancava dal 1988. Con i suoi 11 strike-out in 7 inning lanciati il lanciatore partente di Los Angeles, alla sua prima apparizione in gare di World Series, ha concesso appena 3 valide, tra cui il fuoricampo al quarto inning ad Alex Bergman del ...

Baseball - World Series : Kershaw trascina i Dodgers in gara-1 : La prima volta dei Dodgers alle World Series dal 1988 inizia nel migliore dei modi, con una vittoria sugli Astros in gara-1. E con i protagonisti più attesi, che fanno le cose più importanti. Clayton ...

World Series : ecco la finale del Baseball : Si chiamano World Series e già dal nome si capisce che tutto il mondo del baseball le aspetta ogni anno ad ottobre con entusiasmo. La sfida tra Los Angeles Dodgers e Houston Astros è un'altra occasione per scrivere una pagina di storia del baseball da ricordare. ...