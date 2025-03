Ostia 5 stabilimenti in fiamme poche ore dopo il via libera alla gara per le concessioni | fermato un 25enne romano

Leggi su Open.online

Due e cinque fanno sette, come il numero di incendi misteriosamente scoppiati in altrettantibalneari ditra lunedì 24 e mercoledì 26 marzo. In una sequenza die cenere che tanto misteriosa non è, e che fa seguito – almeno per i cinque roghi della serata di mercoledì –decisione del Consiglio di Stato di concedere il nullaostaper lebalneari. Lunedì, appunto, i primi due casi con danni di entità abbastanza contenuta tra il Le Dune e il Belsito. Mercoledì sera, intorno alle 21, un filotto netto partito dal Vittoria e che ha coinvolto Plinius, Salus, Elmi e Delfino. Cinquedivorati dalle: non solo cabine, ma anche i pedalò (tra cui quelli iconici a forma di cigno del Vittoria) e le sdraio. Tentativi anche al Battistini e al Capanno, ma la presenza di persone all’interno li ha risparmiati.