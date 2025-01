Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, un’allieva della stessa scuola di musica sentita in Commissione: “Non ricordo molto di quel giorno, mi stupisce che abbiano fatto il mio nome”

Non ricorda piùMaria Teresa Papasidero, del resto quasi 42 anni la dividono dapomeriggio del 22 giugno del 1983 in cui si persero le tracce di. La donna, all’epoca ragazzina anche lei, è stata ascoltata dallabicamerale di inchiesta che indaga sulle scomparse di Mirella Gregori e di. Come, anche lei era allievadi‘Ludovico Tommaso Da Victoria che in quegli anni aveva sede nel complesso di S. Apollinare., lo ricordiamo, scomparve proprio dopo una lezione di canto corale, all’uscita dell’istituto, alle spalle del Senato.Secondo un verbale dei Carabinieri dell’epoca, un’altra delle allieve, Laura Casagrande, già ascoltata dalla, riferì che ilscomparsa lei e Papasidero uscirono dallainsieme e tornarono a casa insieme (fonte: ANSA).