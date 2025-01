Ilrestodelcarlino.it - A2, l’Audax Senigallia sorride col nuovo tecnico

Vincono tutte. Dal1970al Cus Ancona, dal Corinaldo allo Jesi fino all’Atletico Chiaravalle. In serie A2 la prima giornata di ritorno(finalmente) al: vittoria 1-2 (Antronaco e Scattolini) per i marchigiani in casa del Pontedera. Un’importante vittoria, la prima per ilsenigalliese, Daniel Martin: "Sono molto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra: era più importante vincere che giocare bene, e invece abbiamo dominato tutta la partita, per di più fuori casa, contro una squadra ostica, con il nostro stesso obiettivo. Ogni giocatore che è sceso in campo ha giocato per la squadra più che per se stesso e questo mi rende felice". Classifica: Roma 31, Russi 24, Prato 21, Lucrezia 19, Grosseto 18, Imolese 14, Rieti 13, Grifoni 12, Potenza Picena 10, Audax, Pontedera 7.