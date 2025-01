Sport in tv giovedì 16 gennaio | programma e orari di tutti gli eventi

Leggi su Sportface.it

La giornata di oggi,16, come di consueto prevede tantissimiivi: ecco come seguire gli appuntamenti in tv. L’attenzione maggiore è riservata agli Australian Open, che sta proseguendo con le partite del secondo turno. Sarà una mattinata intensa, per quello che riguarda i colori azzurri, visto che saranno sei gli italiani a scendere in campo. Impegnati, infatti, Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Lucia Bronzetti. Non solo tennis, però: per quanto riguarda gliinvernali, va in scena l’appuntamento con lo ski cross Freestyle a Reiteralm, mentre a Ruhpolding si disputerà la prova di biathlon femminile individuale. Poi ancora il basket, con il secondo turno settimanale di Eurolega, la pallavolo con diverse italiane impegnate in Champions League, e le qualificazioni ai mondiali di pallamano.