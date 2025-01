Sport.quotidiano.net - L’attaccante: "Io non ho sentito nulla, ero dall’altra parte del campo. La partita? Abbiamo fatto di tutto per spaventarli». Gondo: "Spiace sia successo a Reggio»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sugli insulti razzisti che hanno determinato la sospensione dellaper quattro minuti,ivoriano Cedricha le idee chiare: "Dalio non ho, ero, ma se l’arbitro haqualcosa, avrà ragione. Misiaproprio qui aEmilia, mi auguro che vengano prese decisioni importanti". Sul primo tempo, inevitabilmente viziato dagli episodi arbitrali,granata dice: "Siamo stati concentrati solo sul non subire gol. Nella seconda frazione di gioco poi non si è vista l’inferiorità numerica. Dopo due vittorie volevamo dare un segnale al campionato, provando a vincere o almeno portando a casa almeno un punto in classifica. Siamo un buon gruppo, non molliamo mai.diper spaventare l’avversario".