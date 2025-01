Terzotemponapoli.com - Leao giura amore al Milan: “Il mio futuro è qui”!

Leggi su Terzotemponapoli.com

Non aspetteremo altri due anni e mezzo per vincere un trofeo, Conceicao decisivo». Poi arriva la stoccata a FonsecaIntervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael, esterno del, ha dichiarato:al: “Il mioè qui”!GEMELLI – “Sono diversissimi tra loro, si vede già dai primi mesi: Thiago è più agitato, Leonardo è come me, dorme tanto, è calmo e tranquillo, gli piace osservare. Sarà un ragazzino bravo a stare al suo posto. I miei figli sono la mia forza, la cosa più bella del mondo. Volevo essere padre prima dei 25 anni e loro sono arrivati al momento giusto. È un’esperienza incredibile ma anche difficile perché non riesco a vederli ogni giorno. Ho l’esempio del mio papà che mi è sempre stato vicino. Speriamo che almeno uno dei due diventi un calciatore“.