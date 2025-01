Lanazione.it - Università di Pisa, al via corso di formazione all'eguaglianza e alle differenze

, 8 gennaio 2025 - Si terrà martedì 14 gennaio,16 nell'Aula Magna Storica del Palazzo "La Sapienza", la lezione di Rahma Nur (docente e scrittrice) dal titolo "La scuola come laboratorio di parità: percorsi e strategie per l’educazione di genere" che inaugura ildiall'"Il genere a scuola e nei percorsi educanti". Il programma prevede i saluti istituzionali di Giovanni Paoletti, Prorettore per la didattica dell’di, Sonia Maffei, Direttrice del Dipartimento di Civiltà e Formedel Sapere dell’diVinzia Fiorino, Presidente Società Italiana delle Storicheedi, Renata Pepicelli, Direttrice deldi Perfezionamento e Delegata per gli studi di genere e le politiche di promozione dell’uguaglianza -di