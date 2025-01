Ilfattoquotidiano.it - Lotito, la Lazio è cosa sua: “Cessione del club? No, lo lascerò a mio figlio”. Poi attacca la Roma: “Atteggiamenti scorretti nel derby”

Ladi Marco Baroni ha perso ildello scorso 5 gennaio contro ladi Claudio Ranieri. Un match in cui i biancocelesti, dopo un primo tempo sottotono, hanno assaltato la porta di Svilar nella ripresa senza però riuscire a mettere a segno alcuna rete. Il presidente della, Claudio, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero in cui ha affrontato diversi argomenti connessi al mondo laziale, soffermandosi sia sulperso sia sul futuro delbiancoceleste.“Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e loro hanno fatto due tiri in porta, ma dopo c’è stato un assalto al Fort Apache“, ha affermatoal quale non sono piaciute affatto certe cose che ha notato da parte della: “Ci sono staticome i palloni buttati in mezzo al campo e non solo.