Biccy.it - Graziata o Squalificata? Cosa accadrà a Helena, parlano i gieffini

Ancora poche ore e finalmente scopriremo il destino diPrestes al Grande Fratello. Il provvedimento disciplinare annunciato dai profili ufficiali del GF è certamente per la modella brasiliana, visto che tra i concorrenti al televoto è l’unica ad averla combinata grossa, adesso però c’è da vederele. Alcuni giornalisti hanno anticipato che gli autori avrebbero deciso di procedere con una squalifica, ma Grazia Sambruna ha anche specificato chepotrebbe essereall’ultimo. Nulla è sicuro fino alla puntata., il futuro diPrestes nella casa del Grande Fratello.Proprio come accade in queste ora sui social, anche nella casa del Grande Fratello istanno discutendo del provvedimento che verrà preso per. Javier Martinez si è confidato con Amanda Lecciso: “Ma secondo te? Perché lei è convinta che domani uscirà, ho un po’ di paura”.