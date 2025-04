Trevisotoday.it - Investe con l'auto un pedone, scende per soccorrerlo: colpito da un altro mezzo

Un 63enne, B.V., si trova ricoverato in prognosi riservata al Ca' Foncello di Treviso a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente avvenuto ieri sera, 2 aprile, intorno alle 20.45 a Casale sul Sile, in via Nuova trevigiana, all'altezza del civico 55, a pochi passi dal ristorante Wood.