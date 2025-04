Unlimitednews.it - Rutte “Gli Usa hanno un impegno con la Nato, ma l’Europa non indietreggi”

ROMA (ITALPRESS) – Il Segretario Generale della, Mark, alla vigilia del summit dei ministri degli Affari Esteri in programma a Bruxelles, è tora parlare dell’allontanamento degli Stati Uniti dalper concentrarsi sul fronte Indo-Pacifico annunciato da Donald Trump, esortando i Paesi del Vecchio Continente a nonare. “È comprensibile che gli Stati Uniti vogliano concentrarsi sempre di più su questa parte del mondo – ha dichiarato-. È quindi logico chesi faccia avanti ancora di più”. “Gli Stati Uniti sono impegnati nella”, ha ribaditofacendo intendere che Washington non ha intenzione di ritirarsi dal.Resta il fatto che Trump ha messo in crisi gli Stati membri dellacon le sue aperture verso Mosca e le minacce rivolte a Kiev nel tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina.