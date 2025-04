Lapresse.it - Mourinho, follia dopo il derby Fenerbahce-Galatasaray: prende per il naso di Buruk e scoppia la maxi-rissa

Josénon smette mai di far parlare di sé. Un brutto spettacolo quello andato in scena ieri al termine deldi Coppa turca, vinto 2-1 da questi ultimi grazie alla doppietta di Victor Osihmen e valido per i quarti di finale.il fischio finale, l’allenatore portoghese ha letteralmente preso per ilil tecnico avversario Okan. Un gesto che ha scatenato unache ha richiesto l’intervento della polizia in tenuta antisommossa.Cos’è successoil triplice fischio, José, evidentemente innervosito dalla sconfitta (nonché da mesi di accesa rivalità in campionato) ha inseguitoe gli ha preso il. Un gesto che non può considerarsi violento, ma certamente molto antisportivo. L’allenatore delsi è lasciato cadere, restando a terra con le mani sul volto.