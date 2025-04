Trevisotoday.it - Trevigiana riceve 47 multe dalla polizia locale di Napoli: non era la sua auto

Leggi su Trevisotoday.it

Non una ma ben 47per essere transitata con l'in zone pedonali della città di. Peccato che l'non fosse la sua e così, per un'mobilista di Vidor, ha avuto inizio un'Odissea legale ancora oggi in corso.Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", protagonista della.