Previdenza integrativa e fondi pensione | l’importanza di pensare al futuro

Non so se anche per voi è così, ma per me e i miei clienti queste settimane sono dedicate a fare il punto su com’è andato l’anno che si è appena concluso e verificare se è opportuno o necessario fare cambiamenti per il 2025. Magari sono emersi nuovi progetti o situazioni che vanno prese in considerazione anche nella gestione del portafoglio.Ma, partiamo da com’è andato il 2024. Come si sono comportati gli investimenti? Siamo allineati con quelle che sono le nostre previsioni? E. ti sei ricordata/o di fare il versamento del tuo fondo?Sul temasono molto attenta in quanto lo ritengo fondamentale soprattutto se di fronte ho un cliente giovane ed inoltre, verso fine anno, mando un reminder a tutti i clienti che l’hanno sottoscritto per ricordare loro di fare il versamento.