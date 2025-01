Formiche.net - Israele, dopo 15 mesi di guerra, il problema è (sempre più) l’Iran. Il punto con Dentice

Le trattative a Doha ripartono con il formato multilaterale (composto da Qatar, Egitto,e Usa) che ormai dacerca di negoziare un nuovo accordo per il rilascio degli ostaggi israeliani catturati da Hamas durante l’attacco controdel 7 ottobre 2023. Nell’anniversario del quindicesimo mese diattorno a, il quotidiano turco Daily Sabah fa sapere che il gruppo terroristico sarebbe pronto a rilasciare 34 ostaggi vincolandoli a un cessate il fuoco. Non è ancora chiaro se possano esserci reali progressi nel dossier – a dicembre i qatarini avevano parlato di “momentum” positivo – ma intanto il conflitto attorno acontinua a evolversi su più livelli, non ultimo quello che coinvolge gli yemeniti Houthi al sud. Sul fronte nord, gli Stati Uniti confermano che le forze israeliane hanno iniziato a ritirarsi dalla città di confine nel sud del Libano, un segnale di possibile allentamento della tensione trae Hezbollah.