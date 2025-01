Leggioggi.it - Assegno 850 euro anziani invalidi: al via da gennaio 2025. A chi spetta e come ottenerlo

Il Decreto legislativo 15 marzo 2024 numero 29 in tema di politiche in favore delle persone anziane – detto anche Decreto– ha istituito (articolo 34) in via sperimentale, dal 1°al 31 dicembre 2026, ununiversale destinato a promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti: l‘da 850per. La misura, chiamata Prestazione universale,, previa domanda all’INPS, adin possesso di requisiti anagrafici (età pari o superiore agli 80 anni) economici (valore dell’ISEE) e sanitari (bisogno assistenziale gravissimo e titolarità dell’indennità di accompagnamento).Alla luce delle indicazioni Inps, fornite con il Messaggio 4490 del 30 dicembre 2024, analizziamo in dettaglio a chila Prestazione universale eottenerla.