Oasport.it - Sid Veijer ci lascia a 7 anni: morto in un incidente di moto, suo cugino corre nel Motomondiale

Il mondo deiri piange per la triste scomparsa di Sid, che ci hato ad appena sette. Il bambino olandese si è spento dopo aver lottato contro la morte nelle ultime due settimane: lo scorso 22 dicembre era purtroppo incappato in unmentre si allenava con una miniin una pista indoor di kart. Ricoverato in condizioni gravi con diverse ferito alla testa, il piccolo è stato sottoposto a diversi interventi chirurgici, purtroppo rivelatasi vani.I suoi genitori hanno scritto: “Sid ha lottato come un leone. Abbiamo combattuto fino all’ultimo minuto con tutto ciò che avevamo. I medici e gli infermieri hanno fatto quello che potevano“. Gli appassionati diciclismo conoscono bene questo cognome: Sid era infatti ildi Collin, un centauro che ha disputato l’ultimo Mondiale in3 e che nel 2025 farà il salto di categoria con il team Red Bull KTM Ajo.