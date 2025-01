Lanazione.it - “No al karaoke in napoletano”, il gestore del locale si difende: “Un equivoco, nessuna discriminazione”

Firenze, 5 gennaio 2025 – “Siamo entrati in un notodel centro e abbiamo deciso di fare un. Appena ho proposto la canzone, l’addetto mi ha detto di no perché è ine che questa è una scelta del proprietario: si può cantare in italiano, inglese, francese e tedesco, ma inno”. Piomba su TikTok e diventa presto virale, la denuncia che Pasquale Abbatiello, beneventano di 26 anni e dottorando in Diritto amministrativo all’università Vanvitelli, in vacanza a Firenze, ha lanciato per mettere un punto a quanto accaduto la sera del 1 gennaio al Red Garter, ildel centro con un palco dedicato al. Un fatto che ha fatto infuriare anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che parla di "atto stupido, razzista e colmo di incultura”, ma anche di una “forma strisciante di razzismo che è stupida, preoccupante e velenosa”.